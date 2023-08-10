ليلة الأوسكار «المحترفين» تكرم المتميزين

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تحتفي رابطة المحترفين بالنجوم المتميزين والأفضل في «دوري أدنوك» عن الموسم الماضي، والذين سيتم إعلان أسمائهم في احتفال نهاية الموسم الذي سيقام في قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، مساء اليوم، وسيتم فيه تكريم الأفضل في 15 فئة لمختلف الأنشطة، ويشهد الاحتفال عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس الرابطة، وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الرياضية وممثلي الأندية المشاركة بمسابقات المحترفين.

منافسة

ويتنافس عدد من أبرز النجوم الذين تألقوا خلال الموسم الماضي، وتم اختيارهم بناء على الإحصائيات المقدمة من قبل شركة «أوبتا» الشريك الإحصائي للرابطة في الخطوة الأولى، ثم عبر التصويت الذي استمر خلال الأيام الماضية وسط مشاركة وتفاعل كبير من الجماهير، وقائدي الفرق والمدربين والإعلاميين، لتنحصر قائمة المرشحين على ثلاثة أسماء في كل فئة. وسيتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة، وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير.

الكرة الذهبية

وأفرز التصويت عن قوائم نهائية تضم كلاً من: علي صالح «الوصل»، وعلي مبخوت «الجزيرة»، ويحيى الغساني «شباب الأهلي» لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وتبدو أسهم يحيي الغساني في الفوز بالجائزة كبيرة بعد الجهد الذي بذله مع فريقه الذي توج ببطولة الدوري.

فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي كلاً من: لابا كودجو «العين»، وفيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، وفراس بالعربي «عجمان»، ويعتبر كارتابيا من أبرز المشرحين لنيل اللقب.

جائزة القائد

جائزة القائد لأفضل مدرب: ليوناردو جارديم «شباب الأهلي»، وجوران «عجمان» وكوزمين أولاريو «الشارقة»، وتبدو أسهم كوزمين للفوز باللقب كبيرة بعد تحقيق الفوز برباعية البطولات لنادي الشارقة الموسم الماضي.

وهناك تنافس قوي على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً بين، عبدالله حمد «الوحدة»، وحارب عبدالله سهيل، وبدر ناصر «شباب الأهلي».

وكذلك الأمر لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة بين الثلاثي عثمان كمارا ولوان بيريرا «الشارقة»، وإريك جورجينس «العين»، أما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى فيتنافس عليها الثلاثي عادل الحوسني «الشارقة»، وخالد عيسى «العين» وخالد السناني «الوصل» وتبدو أسهم عادل الحوسني للفوز كبيرة وإن كان التنافس قوياً بينه وبين زملائه الحراس.

اختيار الجمهور

أما جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فتضم: فابيو ليما «الوصل»، وسفيان رحيمي ولابا كودجو «العين»، والتنافس قوي بين الثلاثي، والأمر نفسه لجائزة أفضل هدف، تضم: لابا كودجو وسفيان رحيمي «العين» وفابيو ليما «الوصل».

أما المرشحون لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، فيتنافس عليها كل من: العين والشارقة وشباب الأهلي، أما الجوائز المبنية على الإحصائيات، فهي: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك المحترفين، وجائزة هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، وجائزة دوري الجماهير، وجائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

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