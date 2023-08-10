شباب الأهلي يختتم الوديات ويركز على لقاء الوحدات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اختتم الفريق الأول بنادي شباب الأهلي تجاربه الودية بلقاء نظيره صحار العماني في اللقاء الذي أقيم بينهما أول من أمس على ملعب الفريق في العوير، والذي يعتبر بمثابة البروفة الأخيرة قبل الدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني، المقرر إقامته يوم 15 أغسطس الجاري في دبي، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى يوم 18 أغسطس على استاد راشد بن سعيد.

لمسات أخيرة

وهدف المدرب الصربي لشباب الأهلي ماركو نيكوليتش، خلال اللقاء إلى وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة الوحدات، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي يحدد المتأهل لدور المجموعات، من خلال خطة اللعب التي بدأ اللاعبون استيعاب تطبيقها في المباريات الودية التي أقيمت سواء في معسكر صربيا، أم في دبي بعد العودة من المعسكر، وتشير متابعات «البيان» إلى أن فريق الوحدات سيخوض مباراته مع شباب الأهلي بعد الجدل الذي صار بين إدارة الوحدات وجماهيره خلال الأيام الماضية، حيث يخشى الوحدات من الغرامة التي سيفرضها الاتحاد الآسيوي عليه في حال الانسحاب.

لقاء الاتفاق

وكان شباب الأهلي قد حقق فائدة كبرى من مباراته الودية أمام الاتفاق السعودي، والتي أقيمت على ملعب استاد راشد في دبي، وتعتبر تجربة قوية سعى شباب الأهلي إلى تحقيق أقصى فائدة فنية منها، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية، وانتهت المباراة بفوز الاتفاق بهدف دون مقابل، حيث بدأ شباب الأهلي المباراة بتشكيلة ضمت ماجد ناصر ويوسف جابر ومحمد مرزوق ورينان وسعيد سليمان وعزيز جاييف وطارق أحمد ويوري سيزار وبالا ومؤنس دبور وايغور جيسوس، ونجح الاتفاق في تسجيل الهدف الوحيد بعد 18 دقيقة من زمن المباراة، وأهدر شباب الأهلي العديد من الفرص خلال زمن المباراة.

تدارك السلبيات

وأظهرت التجربة بعض السلبيات خصوصاً في إنهاء الهجمة وبعض حالات الارتباك التي أصابت الدفاع، لكن تبين أيضاً زيادة التجانس بين اللاعبين خصوصاً الجدد منهم، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش إلى تدارك سلبيات الأداء خلال التدريبات المقبلة للفريق.

مستوى جيد

ويهدف مدرب شباب الأهلي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق التي استقر عليها بشكل كبير، وتعتمد على العناصر الرئيسة من أصحاب الخبرة مع بعض اللاعبين الشباب الذين ظهروا بمستوى طيب خلال المباريات الماضية، خصوصاً وأن مباراة الوحدات تعتبر بمثابة مباريات كؤوس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز، كونها المباراة الوحيدة التي تؤهل صاحبها لدور المجموعات. كما يعمل على زيادة التجانس بين اللاعبين خصوصاً للعناصر الجديدة التي انضمت إلى الفرسان خلال الآونة الأخيرة، والتي برزت خلال التدريبات والمباريات الودية الماضية، وكانت تلك المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش للتعرف على لاعبي الفريق ومعرفة مستواهم وقدراتهم الفنية، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة التي ستخوض غمار المنافسات المقبلة.

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