موسم كرة الصالات ينطلق بكأس الاتحاد 3 سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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سحبت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أول من أمس قرعة بطولتي كأس الاتحاد للرجال وكأس الإمارات للرديف في مقر اللجنة بالشارقة بحضور عبدالملك جاني رئيس اللجنة وشهاب العوضي الأمين العام وكريم خليل المدير التنفيذي للجنة إلى جانب ممثلي الأندية.

وتقرر انطلاقة بطولة كأس الاتحاد للرجال يوم 3 سبتمبر 2023 بمواجهة البطائح والحمرية ومليحة وخورفكان في الجولة الأولى وأسفرت القرعة عن توزيع الفرق إلى مجموعتين، خورفكان ودبا الحصن ومليحة في المجموعة الأولى، البطائح والحمرية واتحاد كلباء في المجموعة الثانية وتلعب مباريات كأس الاتحاد بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي وينتظران الفائز من ثالث المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى وثاني المجموعة الثالثة مع ثالث الأولى والنظام نفسه يتبع أيضاً في كأس الإمارات حسب لوائح البطولتين.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الإمارات للرديف الحمرية مع البطائح وخورفكان في المجموعة الأولى واتحاد كلباء ومليحة ودبا الحصن في المجموعة الثانية.

وعبر عبدالملك جاني عن تفاؤله بالموسم الجديد وقال إن مجلس الشارقة الرياضي وعد بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية والاهتمام باللعبة، وأعرب عن تفاؤله بتعاون كبير ومتميز مع اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وأعضاء مجلس الإدارة الذين سيتم انتخابهم.

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