أبوظبي تخطف قلب المونيا

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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لم يكن الإسباني مانويل المونيا مدرب حراس الجزيرة يفكر في البقاء بالدولة أكثر من 6 أشهر، عندما حزم حقائبه في شتاء 2015 من العاصمة الإسبانية مدريد، قادماً إلى أبوظبي للعمل تحت قيادة الهولندي تين كات مدرب الجزيرة في ذلك الوقت، ولكن أبوظبي غيرت خريطة حياته بالكامل، وحولت زيارته المؤقتة إلى إقامة، استمرت 8 سنوات، دون تحديد سقف زمني للعودة، مؤكداً أنه لا يفكر في خطوة العودة حالياً.

ويمتلك المونيا البالغ من العمر 46 عاماً سيرة ذاتية جيدة في الملاعب، حيث كان حارساً لعرين آرسنال الإنجليزي في الفترة من 2004 حتى 2012، وخاض معه 175 مباراة قبل اعتزاله كرة القدم، بسبب مشكلة وراثية في عضلات القلب، اضطرته إلى اتخاذ قرار الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب.

تأهيل

وبعد 3 أعوام من التأهيل في تدريب حراس المرمى انضم المونيا إلى الجهاز الفني للجزيرة، وكان يؤمن تماماً حينها بأنه لن يبقى مع الفريق أكثر من 6 أشهر، وهي فترة العقد الذي وقع عليه، لكن ما وجده في الإمارات وتحديداً في أبوظبي من بيئة جيدة وأمن وآمان وعلاقات صداقة جعله يغير بوصلة حياته، ويفضل الاستقرار والاستمرار مع الفريق.

مدة العقد

وقال المونيا: قبل وصولي إلى أبوظبي كنت واثقاً بأن فترة بقائي لن تتعدى مدة العقد حتى إذا طلبت مني الإدارة الاستمرارية، هكذا كنت أقول لنفسي، وأخطط من أجل العودة إلى إسبانيا، لكن أبوظبي فاقت توقعاتي، عندما وصلت إليها وجدت أن كل شيء مختلف تماماً عن تفكيري، لذلك عندما انتهت فترة تعاقدي وافقت على التجديد دون تردد، لأنني أحببت أبوظبي، وسعيد لوجودي بها، وأعتز بصداقاتي في النادي.

ومنذ ذلك الوقت أصبح الحارس الإسباني أحد أبناء النادي، وعنصراً مهماً في الجهاز الفني، الذي تعاقب على قيادته 5 مدربين، وظل المونيا العنصر الوحيد الثابت، حيث واصل مهمته بعد رحيل تين كات، وعمل مع مارسيل كايزر، الذي قاد الفريق بداية موسم 2018 لفترة 3 أشهر، ورحل بعدها، ليخلفه داميان هيرتوغ، الذي اكمل الموسم وغادر، وجاء بعده يورغن ستربيل في يوليو 2019، ورحل في أكتوبر من العام نفسه، ليخلفه مارسيل كايزر، الذي قاد الفريق 4 سنوات قبل رحيله مؤخراً، وخلافة فرانك دي بور له.

إنجازات

وخلال فترة عمله حقق المونيا عدداً من الإنجازات مع «فخر أبوظبي»، منها الفوز بكأس رئيس الدولة، وبطولة الدوري مرتين، وكأس السوبر، والمركز الرابع في كأس العالم للأندية 2017، وأسهم في تطوير حراس المرمى بقيادة علي خصيف، وعبد الرحمن العامري وراكان المنهالي، وغيرهم من الذين قدموا خدماتهم للنادي والمنتخبات الوطنية المختلفة.

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