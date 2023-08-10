إنييستا: أعود إلى أرض الإمارات الطيبة بذكريات رائعة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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حدد نجم كرة القدم الإسباني أندريس إنييستا قائد نادي برشلونة السابق، أهداف تعاقده مع «الصقور» في مؤتمر صحافي حاشد مساء أمس الأربعاء بحضور إدارة نادي الإمارات بقيادة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة ووسائل الإعلام، تم خلاله تقديم اللاعب وإعلان انضمامه رسمياً للصقور بعقد يمتد لمدة عام قابل للتجديد، يرتدي خلاله رقمه المفضل «8».

وقال إنييستا الذي عبر عن سعادته بالتواجد في الدولة، إنه يشعر بحماس كبير لخوض تجربة جديدة مع فريقه الجديد، وأضاف: هذا التعاقد بالنسبة لي مشروع أسعى عبره لتحقيق عدد من الأهداف منها تقديم كرة قدم جميلة وممتعة للجماهير ودعم الأكاديميات ومساعدة الأطفال المحبين لكرة القدم في رأس الخيمة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

الأرض الطيبة

ووصف قائد برشلونة السابق الإمارات بالأرض الطيبة، وقال إنه يعود إليها بذكريات رائعة بدأت عام 2003 عندما حصل على المركز الثاني مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم للشباب، موضحاً أنه قدم حينها مستوى متميزاً، وأشار أيضاً إلى ذكريات حصوله على لقب كأس العالم للأندية 2009 مع برشلونة، وأضاف: أتمنى أيضاً أن أجدد النجاح وأنا أعود إليها بشكل مختلف في تجربة جديدة ومميزة.

ترحاب

وأثنى إنييستا على الترحاب الكبير الذي وجده في رأس الخيمة، والدعم من إدارة النادي، وقدم شكره بشكل خاص إلى يوسف البطران، وأضاف: سأبذل قصارى جهدي في محطتي الكروية الجديدة بعد تجربتي الأولى مع برشلونة والثانية مع فيسيل، أسعى لتقديم كل خبراتي إلى الفريق، وأتمنى أن أحقق النجاح وأساعد الإدارة في مشروعها الكبير. وتحفظ النجم الإسباني على أسباب اختياره لنادي الإمارات ورفضه لعرض نادي ميامي، وقال إن فريق عمله ساعده في إنجاز هذه الخطوة وإنه دائماً موجود بجانبه، وأضاف: أيضاً عائلتي سعيدة بهذه الخطوة وتأمل في قضاء أوقات طيبة في رأس الخيمة.

إضافة

بدوره، رحب يوسف البطران بالنجم العالمي في قلعة «الصقور»، موضحاً أن التعاقد معه يعتبر إضافة كبيرة للنادي ولدوري المحترفين، لما يتمتع به من خبرة كبيرة في المحافل العالمية، وأضاف: التعاقد مع لاعب بقيمة إنييستا وبما يمتلكه من تاريخ حافل واسم وإنجازات ونجومية إضافة كبيرة ومهمة جداً للكرة الإماراتية، وإضافة لكل دوري في العالم، لأنه من أساطير الكرة العالمية.

مكسب

وقال البطران إن مكسب التعاقد مع «الرسام» يتخطى الملعب، مبيناً أنه سيسهم في زيادة الحضوري الجماهيري ويعزز مكانة الدوري ويجذب إليه انتباه وسائل الإعلام العالمية، ويشجع لاعبين عالميين كبار على الانتقال لدورينا إضافة إلى أنه يدعم السياحة في رأس الخيمة التي صارت وجهة للسياح من كل دول العالم.

وراهن يوسف البطران على أن إنييستا سيبقى لسنوات طويلة في رأس الخيمة، وقال: عقدنا معه لمدة مواسم واحد قابل للتجديد لكنني أؤكد للجميع أن إنييستا لن يغادر رأس الخيمة قريباً وسيبقى بها لسنوات طويلة حتى تستفيد الكرة الإماراتية من خبرته الطويلة في الملاعب.

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