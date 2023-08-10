أزمة قانونية بانتخابات اتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تنتهي اليوم فترة تلقي الطعون على نتيجة فحص الطلبات للمتقدمين على عضوية اتحاد كرة القدم، وستعقد لجنة الانتخابات اجتماعاً فور انتهاء فترة الطعون لبحث أي مستجدات قد تطرأ على العملية الانتخابية، وكانت اللجنة قد تأكدت من سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات عدا مرشح نادي الوحدة حسن علي الشحي لعدم استيفائه للمستندات المطلوبة لشروط العضوية.

ويساهم مرشح نادي الوحدة في أزمة قانونية لانتخابات اتحاد الكرة، في حال لم يتقدم بطعن على استبعاده مع إرفاق كل المستندات التي تعزز من طعنه ومنها استيفاؤه للأوراق التي لم يتقدم بها عند ترشحه، رغم منحه مهلة قانونية لتقديمها، ولكنه لم يتقدم بها في الوقت القانوني، وبذلك تم استبعاده من قبل لجنة الانتخابات، مما وضع العملية الانتخابية في موقف صعب.

سيناريوهات

ووفق السيناريوهات المتوقعة للعملية الانتخابية، ففي حال تقدم مرشح نادي الوحدة لطعن وتقديم كل المستندات التي تعزز طعنه، فإن لجنة الاستئناف على قرار لجنة الانتخابات ستقوم بفحص الطعن واتخاذ القرار القانوني المناسب، وفي حال قررت عودته للعملية الانتخابية من جديد لن تكون هناك مشكلة، لأن عدد المتقدمين عن أندية المحترفين خمسة مرشحين بما فيهم مرشح الوحدة، وهو العدد المطلوب وفق لائحة الانتخابات، أما في حال عدم تقديم مرشح الوحدة للطعن على استبعاده، فسيتم اعتماد الاستبعاد رسمياً، وبذلك يقل عدد المرشحين عن المحترفين إلى أربعة، مما يستدعي فتح باب الترشح للعضوية مرة أخرى، ولكن أمام الأندية المحترفة التي لم يسبق لها ترشيح أحد من كوادرها أو تحويل الأمر للرئيس المرشح لاختيار عضو بديل وفق نص المادة 31 من لائحة الانتخابات والتي تنص:

«في حالة حدوث أي نقص من مرشحين الأندية لظروف استثنائية تقرها لجنة الانتخابات بعد اعتماد القوائم الانتخابية النهائية يقوم المرشح لمنصب الرئيس بتعويض النقص من مرشحي الأندية من نفس الفئة وفق شروط ومستندات الترشيح خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً وتبطل القائمة في حال زيادة النقص لأكثر من مرشحين اثنين».

يذكر أن المرشحين عن أندية المحترفين والذين تم اعتماد ترشحهم هم، هشام محمد الزرعوني (نادي الشارقة)، وحمد أحمد المزروعي (نادي حتا)، وعمر الحاج المهيري (نادي النصر)، ويحيى خلف المطروشي (نادي عجمان).

مرشحو الأولى

فيما تواجه العملية الانتخابية مشكلة أخرى ممثلة في زيادة عدد المرشحين عن أندية الدرجة الأولى، حيث تقدم خمسة مرشحين هم: أمل حسن بو شلاخ (نادي مصفوت)، وأحمد علي المهبوبي (نادي التعاون)، وإبراهيم حسن النمر (نادي الحمرية)، وسالم علي الشامسي (نادي العربي)، وسيف ماجد المنصوري (نادي الظفرة)، ومطلوب منهم ثلاثة بما فيهم العنصر النسائي، وبالتالي أصبح مطلوباً استبعاد مرشحين اثنين، ولم تتلق لجنة الانتخابات أي طلبات بانسحاب أي عضو من المرشحين، وبالتالي سيتم رفع الأسماء للمرشح لمنصب الرئيس لاختيار الأعضاء الثلاثة، نظراً لأن الانتخابات ستقام بنظام القائمة.

ثلاثي التعيين

يذكر أن رئيس اتحاد الكرة المرشح اختار ثلاثة مرشحين بالتعين وهم: عبد المحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي.

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