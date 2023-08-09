"الميركاتو الصيفي " يرفع القيمة السوقية لفرق دوري أدنوك إلى 288 مليون يورو

المصدر: وام

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ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لفرق أندية دوري أدنوك للمحترفين خلال "الميركاتو الصيفي" الحالي إلى 288 مليون يورو ، وذلك في إطار مواصلة استعدادها لانطلاقة الموسم الجديد في 18 أغسطس الجاري.

وأسفرت صفقات الأندية في سوق الانتقالات الصيفية، والتغيرات في القيم السوقية للاعبين عن ارتفاع القيمة السوقي الإجمالية إلى 287.99 مليون يورو، بفارق 5 ملايين يورو عن يوليو الماضي، طبقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين.

وبرغم استقطابه لمحترف واحد فقط خلال فترة الميركاتو الحالي، وهو التونسي فراس بالعربي قادما من عجمان، ظل الشارقة في صدارة الفرق الأعلى قيمة سوقية في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بقيمة 40.58 مليون يورو، ويليه الوحدة بـ37.75 مليون يورو، ثم العين بـ35.05 مليون يورو، والوصل رابعا بـ27.18 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بـ26.74 مليون يورو، والجزيرة بـ25.53 مليون يورو.

ويأتي سابعا فريق النصر بـ25.35 مليون يورو، ثم بني ياس ثامنا بـ16.75 مليون يورو، ويليه اتحاد كلباء تاسعا بـ17.28 مليون يورو، ثم عجمان عاشرا بـ13.95 مليون يورو، ثم خورفكان بـ9.29 مليون ويورو، والبطائح بـ9.12 مليون يورو، وحتا بـ1.08 مليون يورو، ثم فريق نادي الإمارات بـ287 ألف يورو.

وعلى مستوى اللاعبين، يأتي باكو الكاسير لاعب الشارقة في صدارة أعلى لاعبي المسابقة من حيث القيمة السوقية بـ7.5 مليون يورو، ويليه كل من جواو بيدرو، والان ماركوس وكريستيان جوانكا لاعبي الوحدة، ولابا كودجو (العين)، وميراليم بيانيتش (الشارقة) ولوري (النصر) وليما (الوصل) بـ6 ملايين يورو لكل منهم.

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