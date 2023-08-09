النصر يواجه الإمارات ودياً 12 الجاري

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أجرى فريق النصر أول حصة تدريبية على استاد آل مكتوم بعد عودته من معسكره الخارجي في هولندا بحضور المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النادي وعبدالله بن طوق رئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة إلى جانب جماهير «العميد» التي حضرت لمتابعة تدريبات الفريق ورفع معنويات اللاعبين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وسيواصل النصر تدريباته قبل خوض المباراة الودية المقبلة أمام فريق الإمارات يوم السبت المقبل في 12 أغسطس الجاري التي يسعى من خلالها المدرب الصربي غوران إلى الوصول لأعلى درجات الانسجام بين اللاعبين قبل ضربة الموسم الذي يدشنه «العميد» بمواجهة فريق الجزيرة يوم 19 أغسطس الجاري على استاد آل مكتوم.

واستأنف «العميد» تدريباته ضمن المرحلة الثالثة من الإعداد بمشاركة اللاعبين الجدد في صفوف الفريق أبرزهم المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني والبرتغالي يوري ميدييروس والكولومبي كيفن أغوديلو والمدافع البرازيلي المقيم غوستافو لومير إلى جانب اللاعبين المواطنين محمد جمال ويوسف العامري والحارس محمد جمعة البلوشي إضافة إلى اللاعب أحمد جشك الذي انضم مؤخراً لصفوف «العميد» قادماً من نادي شباب الأهلي.

مكاسب

ويأمل «العميد» الخروج بمكاسب فنية من التجربة الخامسة في فترة الإعداد عندما يواجه فريق الإمارات الصاعد حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين يوم السبت المقبل بعد أن خاض النصر 4 مباريات ودية في هولندا أسفرت عن خسارته في المباراة الأولى أمام فريق بي إس في آيندهوفن 3-1، وفاز في التجربة الثانية بهدف دون رد على حساب «ودوردريخت» الهولندي، ثم خسر أمام الرياض بهدف دون مقابل قبل أن يخسر التجربة الهولندية الأخيرة أمام «توب أوس» 0-1.

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