«قضاة الملاعب» يختتمون معسكرهم غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يختتم قضاة الملاعب - مسابقات الفريق الأول، البالغ عددهم 39 حكماً، الذين سيديرون مباريات دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، معسكرهم الخارجي المقام حالياً في العاصمة المغربية الرباط غداً، على أن يعودوا إلى البلاد في اليوم التالي، للاستعداد لانطلاقة مسابقات الموسم الجديد، فيما يبدأ معسكر المجموعة الثانية والتي تضم 36 حكماً ومساعداً من الذين سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، بينهم 4 محكمات، بداية من الأحد المقبل ويستمر إلى 22 أغسطس الجاري بالمكان نفسه.

تكثيف المحاضرات

شهد المعسكر خلال الأيام الماضية تكثيف المحاضرات النظرية، وتم الاستعانة بالدكتور ماجيد برويزايني المتخصص في التأهيل النفسي للرياضيين وهو الطبيب الخاص بالمنتخبات المغربية، والذي رافق منتخب المغرب في مونديال قطر الأخير، وقدم المحاضر شرحاً دقيقاً لكيفية تعامل الحكام مع اللاعبين داخل الملعب، ومواجهة الضغوط التي تصاحب المباريات خصوصاً للفرق التي تنافس سواء على القمة أم القاع، كما شرح المحاضر لقضاة الملاعب العديد من الأمور المتعلقة بكيفية تهيئة الحكم لنفسه يوم المباراة من أجل الظهور المتميز، وكانت محاضرة قيمة استفاد منها الحكام بشكل كبير.

خبراء

كما تمت الاستعانة بعدد من خبراء التحكيم في العالم مثل أوسكار من كولومبيا وإيدي مايه من سيشل، وقدم المحاضرون شرحاً وافياً عن مواضيع عدة، وتعديلات القانون الأخيرة، أهمها كيفية تمييز الأخطاء ما بين الإهمال والتهور واستخدام القوة الزائدة، ومعرفة أهم الأخطاء التي تحدث أثناء المباراة من لمسة اليد وغيرها، كما تم تطبيق عدد من الحالات التي تحدث خلال المباريات، في التدريبات العملية التي أقيمت بوجود عدد من اللاعبين، وتم كذلك التركيز على المخالفات داخل منطقة الجزاء والتعاون والتواصل بين حكم الساحة والمساعدين في اتخاذ القرار، إضافة إلى التركيز على تدريبات المساعدين فيما يتعلق بحالات التسلل وتطبيق تأخير الراية في حال وجود فرصة لتسجيل هدف، فيما تدرب الحكام على استخدام المراجعة الفورية للحالات التحكيمية عبر تسجيلها وعرضها مباشرة على الحكام داخل الملعب.

تقنية الفيديو

كما تمت الاستعانة بشركة متخصصة في تقنية الفيديو، لتدريب الحكام على تلك التقنية بشكل جيد ومتخصص، مع تطبيقات عملية للعديد من الحالات التي أثارت الجدل خلال الموسم الماضي، بهدف زيادة خبرات الحكام في استخدام تلك التقنية، سعياً لظهور حكام تلك التقنية بمستوى متميز خلال الموسم الكروي الجديد، والذي يعتبر موسم تحدي لقضاة الملاعب مع أنفسهم.

وأبدى الكثير من قضاة الملاعب رضاهم التام عن المعسكر والاستفادة القصوى واستثمار كل المعلومات استعداداً للموسم الكروي والظهور بالمستوى المطلوب، والمشاركة الفعالة نظراً لأهمية التدريبات والتطبيقات العملية والمحاضرات وتأثيرها الكبير على تطوير مستوى الحكام فنياً وبدنياً لما لذلك من أهمية في انعكاس في إدارة المباريات واتخاذ القرارات.

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