النكهة التونسية مصدر تفاؤل عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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شعور بالتفاؤل يسود نادي عجمان بفضل إتمام دعم الفريق بلاعبين جدد في وقت مبكر قبل انطلاقة فترة الإعداد للموسم الجديد، وزاد من حالة التفاؤل التعاقد مع اثنين من اللاعبين التونسيين الدوليين، هما لاعب الوسط الجناح هيكل الشيخاوي والمدافع نادر الغندري، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه مواطنهما فراس بالعربي المنتقل للشارقة على مدار موسمين نجح خلالهما في وضع بصمته مع الفريق.

وانتظم كل من الغندري والشيخاوي في برنامج الإعداد بداية من التجمع الداخلي، مروراً بالمعسكر الخارجي في ألمانيا ثم فترة الإعداد الأخيرة التي يخوضها الفريق هذه الأيام استعداداً لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.

وبتعاقد عجمان مع الغندري والشيخاوي ارتفع العدد إلى 4 لاعبين من تونس في دوري أدنوك للمحترفين، وهي ثاني أكثر بلد بعد البرازيل يتواجد لاعبوها في الدوري في وجود فراس بالعربي بالشارقة وسيف الدين خاوي في خورفكان.

وعد

وعبر الدولي نادر الغندري في حديث لـ «البيان» عن سعادته الكبيرة في الانتقال للعب في الإمارات وتحديداً لفريق عجمان، مشيراً إلى أن انتقاله لـ «البرتقالي» ربما تأخر من منتصف الموسم الماضي بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم، وأنه كان عند وعده لإدارة عجمان بالتعاقد منتصف العام الحالي.

وقال الغندري إنه لم يشعر بكونه لاعباً جديداً في عجمان بعد شهر من بداية مشواره مع الفريق بفضل الروح الأسرية التي أحس بها في النادي سواء مع زملائه اللاعبين أم أعضاء الجهازين الفني والإداري ومجلس إدارة النادي، مشيراً إلى أن هذه الروح تمثل أهم أسباب النجاح للاعب في تقديم أفضل ما عنده.

وقال الغندري إن المسؤولية كبيرة عليهم لتقديم مستوى جيد وتحقيق نتائج مميزة كما فعل عجمان في الموسم الماضي، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق لمواصلة وضع بصمته بغض النظر عن فوارق الإمكانيات، موضحاً أنه ظل يتابع فريق عجمان منذ الموسم الماضي عندما تم ترشيحه للانتقال، ويعلم أن الفريق قدم مستوى جيداً بمجموعته الحالية من اللاعبين ومعهم مواطنه فراس بالعربي، وقال إن تألق فراس بالعربي يزيد من طموحاتهم مع عجمان، خصوصاً وأن الفريق احتفظ بلاعبيه الذين حققوا معه نتائج الموسم الماضي.

وعبر هيكل الشيخاوي من جهته، عن سعادته باللعب في الإمارات، وقال إن الأجواء في نادي عجمان، عبر عنها زميله نادر الغندري، ويشعر الشيخاوي أن عجمان سيكون من الفرق المميزة كما حدث الموسم الماضي، ويفخر بأن يكون أحد المحترفين الأربعة من بلاده في دوري أدنوك للمحترفين.

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