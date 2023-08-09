موسيماني يعيد بريق المنصوري وكاظم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أعاد بيتسو موسيماني مدرب الوحدة، البريق للثنائي عبدالله كاظم وسهيل المنصوري خلال البطولة العربية التي شارك فيها «العنابي» وغادرها من مرحلة ربع النهائي مؤخراً بعد خسارته أمام الشباب السعودي بركلات الترجيح، وذلك عندما منح اللاعبين فرصة المشاركة وأعادهما من جديد للتألق بعد فترة طويلة من الغياب عن سحب البساط.

وعانى سهيل المنصوري الذي كان قد توهج قبل 4 سنوات مع الظفرة عقب انضمامه إليه قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر، ونتيجة تألقه المستمر حينها تم اختياره ليكون أحد عناصر المنتخب الوطني الأول، لكنه عانى خلال الموسمين الأخيرين بالجلوس على دكة البدلاء مع الظفرة في الموسم قبل الماضي وظهر خلاله في 3 مباريات لمدة 37 دقيقة فقط، وبعد عودته للوحدة الموسم الأخير شارك في 7 مباريات لمدة 232 دقيقة فقط.

فيما كان عبد الله كاظم قد تحول إلى الدكة بعد انضمامه إلى الشارقة الموسم قبل الماضي قادماً من حتا الذي برز معه بشكل لافت، وشارك كاظم في 4 مباريات مع الشارقة لمدة 140 دقيقة فقط، وبعد انتقاله إلى البطائح في الموسم الأخير تواصل جلوسه بالدكة وظهر في 8 مباريات بديلاً لمدة 248 دقيقة.

ظهور مميز

ومع تولي الجنوب أفريقي موسيماني تدريب الوحدة، ظهر اللاعبان بشكل مميز في البطولة العربية بعد أن منحهما الثقة وأشرك سهيل المنصوري بديلاً في مباراتين وأساسياً في مباراة بمرحلة المجموعات، ولم يخذل المنصوري مدربه وقدم مستويات جيدة ونجح في إحراز هدف من الأهداف الأربعة التي أحرزها العنابي خلال مشوار البطولة، بينما نال عبد الله كاظم ثقة أكبر وظهر في جميع مباريات البطولة بمشاركته بديلاً في اللقاء الأول أمام الكويت الكويتي، وأساسياً بعدها في بقية مباريات المرحلة ومواجهة ربع النهائي بعد أن أثبت حضوره وكان لاعباً مميزاً في التشكيلة.

روح معنوية

ورفعت ثقة موسيماني الروح المعنوية للثنائي مع انطلاق الموسم بمنحهما فرصة المشاركة الشيء الذي يشكل دافعاً كبيراً أمامهما في بداية مشوار الموسم لعودتهما من جديد إلى التألق وإثبات حضورهما المستمر في تشكيلة العنابي التي تضم مجموعة كبيرة من أبرز النجوم.

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