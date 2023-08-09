دبي تحتفي بالموسم الجديد لـ «لاليغا إي أيه سبورتس»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أقيم في دبي أمس ملتقى إطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني لكرة القدم الذي يدشن عهده الجديد بعد غد الجمعة تحت مسمى «لاليغا إي أيه سبورتس» وسط ترقب لمنافسة متجددة للمسابقة الأكثر تنافسية بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وجاء اختيار دبي لاحتضان مراسم الإطلاق، باعتبارها واحدة من الوجهات الرئيسية حول العالم التي تسعى من خلالها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا» الانتشار دولياً، وهي التي تتخذ منها مقراً لمركزها الإقليمي في المنطقة. وحضر مراسم الإطلاق مارتن دويناس مندوب رابطة الدوري الإسباني في الإمارات، وراؤول أوستالي مدير التسويق للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انضم عبر الفيديو مسؤولو التسويق في أندية إسبانية مثل ألميريا وغرناطة بحضور وسائل الإعلام.

حقبة تاريخية

وشهد الملتقى الكشف عن تفاصيل الحقبة التاريخية الجديدة للمسابقة، بعد شراكة استراتيجية ثورية مع الراعي الرئيسي الجديد EA SPORTS تجلب معها طريقة جديدة ومثيرة حول تصوّر كرة القدم، وكسر الحواجز بين العالمين المادي والرقمي، وإنشاء منتج فريد في عالم الرياضة يسعى للوصول إلى جمهور أوسع بكثير مما فعلته البطولات الرياضية التقليدية في السنوات الماضية.

وتم خلال الملتقى استعراض أهم الخطط والبرامج المقبلة حيث لا تقتصر لاليغا على مجرد 42 نادياً عبر دوري الدرجة الأولى والثانية الإسباني، فهي تضم أيضاً بطولات أخرى مثل «لاليغا جينويني» الدوري الأول في العالم للاعبين ذوي الإعاقات الذهنية، و«لاليغا إف سي فيوتشرس» بطولة كرة القدم للشباب الأكثر شهرة في العالم.

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