الإمارات وجهة جاذبة لنجوم العالم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أشعل نادي الإمارات، الميركاتو الصيفي بصفقة من العيار الثقيل تتمثل في التعاقد مع النجم الإسباني المخضرم أندريس أنيستا (39 عاماً) قائد برشلونة السابق ولاعب نادي فيسيل الياباني الذي ودعه جمهوره بالدموع الشهر الماضي، لتكون «قلعة الصقور» في رأس الخيمة محطته الجديدة في مشواره الكروي، تأكيداً على أن الإمارات وجهة جاذبة لأبرز نجوم العالم الذين سبقوه في هذه الخطوة، كما أنه لن يكون الأخير.

وأعادت الصفقة ذكرى عدد من الأسماء الكبيرة التي شاركت وتألقت في ملاعب الإمارات، منهم الغاني عبيدي بيليه الذي لعب للعين 1998-2000 وحصل معه على لقب الدوري وكأس رئيس الدولة، جورج ويا رئيس ليبيريا الحالي الذي تألق مع الجزيرة 2001-2003، الإيفواري بوبكر سانوجو مع العين 2002-2005 قبل أن يرتدي بعدها بسنوات شعاري الفجيرة والعروبة، الهولندي فيليب كوكو مع الجزيرة 2007-2008، التشيلي خورخي فالديفيا مع العين 2008-2010، ثم الوحدة 2015-2017، البرازيلي ريكاردو أوليفيرا مع الجزيرة 2009-2014، التشيلي فيلانوفيا مع شباب الأهلي 2009-2016، الإيطالي فابيو كانافارو مع شباب الأهلي 2010-2011، الفرنسي تريزيجيه مع بني ياس 2010-2011، البرازيلي جرافيتي مع شباب الأهلي 2011-2015، الإيطالي لوكا توني مع النصر 2011-2012، البرازيلي أيفرتون روبيرو مع شباب الأهلي 2015-2017، وغيرهم من كبار نجوم المستديرة.

بصمة المدربين

إضافة إلى العديد من المدربين أصحاب الأسماء البارزة الذين وضعوا بصمة واضحة مع الأندية الإماراتية بقيادة أسطورة الكرة العالمية الراحل الأرجنتيني دييجو مارادونا الذي درب الوصل 2011-2012 والفجيرة 2017-2018 وكان محباً للدولة ودائم الإقامة بها، والكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين السابق، الروماني بلاتشي الذي أشرف على تدريب العين، شباب الأهلي، الشباب، والإيطالي تشيزاري برانديلي الذي درب النصر، وأيضاً المدرب الهولندي تين كات الذي أشرف على تدريب شباب الأهلي، الجزيرة، الوحدة، وقائمة طويلة من عمالقة المدربين، بخلاف الأسماء البارزة التي تنشط في قيادة فرق دورينا حالياً مثل كوزمين مع الشارقة وفرانك دي بور مع الجزيرة.

مكانة

وتؤكد مجموعة النجوم التي تواجدت مع مختلف الأندية، أن اسم الإمارات والمكانة التي تتمتع بها عالمياً وتوفر كل مقومات الحياة والأمن والأمان، وتميزها بالبني التحتية وتنوع أماكن الترفيه والسياحة، كلها أسباب ساهمت في جذب النجوم، وساعدت الصقور في إكمال صفقة أنيستا الذي رفض العديد من العروض في مختلف القارات واختار التواجد في الدوري الإماراتي.

وحظيت الصفقة باهتمام كبير لقوة السيرة الذاتية التي يتمتع بها أنيستا (الرسام) الذي أهدى منتخب بلاده أغلى الألقاب، بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا عندما توهج في مشوار المونديال وأحرز هدف الفوز الوحيد في نهائي البطولة بمرمى المنتخب الهولندي قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء ليظل هدفاً خالداً في ذاكرة الجمهور الأسباني، ونجاحاته المتعددة مع برشلونة الأسباني الذي حصد معه كل الألقاب التي تحلم وتسعى إليها الأندية على الصعيد المحلي والقاري والعالمي.

مؤتمر صحافي

يقدم نادي الإمارات لاعبه الجديد أندريس أنيستا في مؤتمر صحافي عند السادسة مساء اليوم بدار النادي وسط اهتمام كبير من إدارة النادي ومختلف وسائل الإعلام محلياً وخارجياً، ويتحدث أنيستا خلال المؤتمر عن مشواره المقبل مع الصقور ويرد على كافة الاستفسارات.

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