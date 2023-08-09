«عموري الوصل».. نسخة جديدة

المصدر: دبي - علي شدهان

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يتوقع الوصلاوية، وغالبية الوسط الرياضي في الإمارات، أن يشهد موسم 2023-2024، ظهور نسخة جديدة، ذات شكل مختلف ومضمون «غير» للنجم عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب وسط فريق الوصل الأول لكرة القدم، واستمراره موسماً آخر مع الفهود. وبعد إكماله الخدمة الوطنية، عاد «عموري» بقوة، وشارك في مباراة ودية مع رديف الوصل أمام الشارقة، قبل أن يخوض التدريبات مع الفهود بعد العودة من المعسكر الخارجي، حيث ظهر بجسم رشيق وشعر حليق ونشاط يذكر بـ«عموري زمان»، مقدماً لمحات فنية لطالما عُرف بها مع منتخب الإمارات الأول، وفرق العين والجزيرة وشباب الأهلي، والهلال السعودي.

وبكل تأكيد، يصب ظهور «عموري» بنسخة جديدة، ليس في مصلحة الوصل فحسب، بل لكرة القدم الإماراتية عموماً، لما للاعب من ثقل وشهرة وسمعة تأثرت كثيراً بفعل تعرضه لسلسلة من الإصابات التي أبعدته على فترات عن ميدان الإبداع في ملاعب الساحرة المستديرة.

والتحق «عموري» بالوصل في يوليو 2022، في صفقة انتقال حر قادماً من شباب الأهلي، ومثل الإمبراطور في 11 مباراة، 10 في دوري أدنوك للمحترفين، وواحدة في كأس الرابطة، وبإجمالي دقائق لعب بلغ 648 دقيقة في الدوري، و58 دقيقة في كأس الرابطة.

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