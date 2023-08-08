لجنة الانتخابات تعقد اجتماعها برئاسة سالم بن بهيان

المصدر: البيان

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عقدت لجنة الانتخابات اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، وبحضور محمد راشد الحفيتي نائب رئيس اللجنة، عبدالرحمن محمد العامري، حمد خميس حمد البدواوي، مُنى خليفة الشامسي، أعضاء اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتأكدت اللجنة من سلامة وصحة شروط الترشح لجميع الطلبات عدا مرشح نادي الوحدة لعدم استيفائه للمستندات المطلوبة لشروط العضوية.

وأكد المستشار سالم بن بهيان العامري أن اللجنة لم تتلق أي طلب لانسحاب أي عضو من المرشحين، و عليه تكون الأسماء النهائية المترشحة للعضوية كل من هشام محمد الزرعوني (مرشح من نادي الشارقة)، وحمد أحمد المزروعي (من نادي حتا)، وعمر الحاج المهيري (من نادي النصر)، ويحيى خلف المطروشي (من نادي عجمان)، وأمل حسن بو شلاخ (من نادي مصفوت)، وأحمد علي المهبوبي (من نادي التعاون)، وإبراهيم حسن النمر (من نادي الحمرية)، وسالم علي الشامسي (من نادي العربي)، وسيف ماجد المنصوري (من نادي الظفرة)، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

من جهة أخرى، تبدأ فترة استقبال الطعون على نتيجة فحص الطلبات من تاريخ اليوم وحتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس، وستعقد اللجنة اجتماعها القادم فور انتهاء فترة الطعون لبحث أي مستجدات قد تطرأ على العملية الانتخابية

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