إنييستا يضحي بميسي من أجل الإمارات

المصدر: البيان

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أكدت تقارير صحفية، أن النجم أندريس إنييستا فضّل الالتحاق بنادي الإمارات، على لمّ شمله مع بعض زملائه السابقين في صفوف برشلونة، على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان إنييستا غادر فيسيل كوبي الياباني في يوليو المنصرم، ليختتم مسيرة 5 سنوات مع النادي، حيث تناقص الاعتماد عليه مع الوقت، ونقل موقع "كينج فوت" الرياضي أنباءً حول تفاوض نادي انتر ميامي الأمريكي مع نجم خط الوسط.

ويضم انتر ميامي بالفعل 3 من أبرز رفاق إنييستا السابقين خلال سنوات مجده مع برشلونة، وهم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كما يتولى الإدارة الفنية للفريق الأمريكي جيراردو مارتينو "تاتا"، الذي سبق له تدريب إنييستا في برشلونة موسم 2014/2013.

وأشار "كينج فوت" إلى أن الأنباء تحدّثت عن توصّل إنييستا إلى اتفاقٍ مبدئيٍ مع إنتر ميامي للانتقال إلى صفوفه، ولكن يبدو بأن انييستا فضّل نادي الإمارات، الذي سيعود للعب في الدوري الإماراتي للمحترفين، بداية من الموسم المقبل 2024/2023.

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