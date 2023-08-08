الصالات يجري قرعة كأس الاتحاد اليوم

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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أكملت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، برئاسة عبدالملك جاني كل الترتيبات لسحب قرعتي كأس الاتحاد وكأس الإمارات للرديف، في الخامسة من مساء اليوم، بمقر اللجنة التنفيذية بالشارقة، بمشاركة 6 فرق هي: خورفكان، اتحاد كلباء، دبا الحصن، الحمرية، البطائح ومليحة، وكان فريق نادي الشارقة أعلن انسحابه من اللعبة مؤخراً، بينما لن يكون هناك لاعبون مقيمون، وسيتم الاكتفاء باللاعبين المواطنين فقط، إلى جانب فئة مواليد الدولة بواقع اثنين لكل فريق، أحدهما في الملعب، والثاني في مقعد البدلاء.

وتمنى عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي لجميع الفرق التوفيق في الموسم الجديد، وأضاف: «لن ندخر جهداً في دعم اللعبة وتوفير كل عوامل النجاح والتميز للمسابقات والمنتخبات، خلال الفترة المقبلة، وكلنا أمل وتفاؤل بأن المقبل أفضل وأجمل».

وكشف شهاب أحمد العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية أن القرعة ستكون مختلفة عن المواسم الماضية، وتقتصر على مسابقتي «كأس الاتحاد للرجال وكأس الإمارات للرديف»، وسيتم إرجاء قرعة بطولة الدوري العام إلى موعد لاحق، وتحديداً بعد نهاية بطولة كأس الاتحاد للرجال، التي سوف تسير جنباً إلى جنب مع بطولة كأس الإمارات للرديف، والهدف من إرجاء قرعة الدوري هذا الموسم يعود لإتاحة الفرصة لفرق جديدة تتأهب، وتستعد للدخول في اللعبة، وبالتالي رأت اللجنة التريث قليلاً.

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