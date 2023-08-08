مفاجأة «الميركاتو».. «الصقور» يضم أنيستا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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في واحدة من كبرى مفاجآت الميركاتو الصيفي، نجح نادي الإمارات في كسب توقيع النجم الأسباني الشهير أندريس أنيستا قائد برشلونة السابق، وضمه إلى صفوفه في صفقة انتقال حر بعقد مدته موسم قابل للتجديد، ليكون واحداً من أبرز انتقالاته الصيفية غير المتوقعة وخاصة بعد الأنباء التي ترددت عن انتقال أنيستا إلى ميامي للعب بجوار زميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي، وحسب المصادر فإن المفاوضات بين الطرفين استغرقت 3 أسابيع وبسرية تامة، حتى اكتملت بنجاح الصفقة.

ويمتلك أنيستا «39 عاماً» سيرة ذاتية حافلة بالإنجازات والتألق جعلت منه واحداً من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم في العقدين الماضيين، بعد تألقه مع «ماتادور» الأسباني الذي أحرز معه كأس العالم 2010 ومسيرته الرائعة مع برشلونة 2006 - 2018 والتي حصد معها العديد من الألقاب ومن بينها السداسية التاريخية في سنة 2009، دوري أبطال أوروبا، الدوري الأسباني، كأس السوبر الأسبانية، السوبر الأوروبية، كأس الملك، كأس العالم للأندية.

وانضم أندريس أنيستا إلى صفوف فيسيل كوبو الياباني بعد رحيله عن برشلونة في سنة 2018، لتكون وجهته الجديدة «قلعة الصقور»، الذي دخل معه في مفاوضات جادة حتى تكللت بالنجاح، واستفاد النادي من اسم «الإمارات» الكبير في إقناع اللاعب واختيار قميص الصقور بدلاً عن العديد من العروض التي تلقاها لكسب توقيعه من أندية معروفة عالمياً وعربياً.

وكان النجم الأسباني قد أعلن عدم تفكيره في الاعتزال ودراسته العروض التي وصلت إلى وكيل أعماله، موضحاً أنه ما زال قادراً على العطاء ولا يخطط للتخلي عن ملاعب كرة القدم، ورفض بشدة الإفصاح عن وجهته الجديدة ليفجر الإمارات المفاجأة بكسب توقيعه.

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