منصور بن زايد يعتمد برنامج سباقات القدرة 2023 - 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، برنامج سباقات القرية للموسم الجديد 2023 – 2024، والذي يتضمن 8 سباقات مختلفة الفئات. ويقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للقدرة في الموسم الجديد 11 فبراير 2024، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة. وينطلق أول السباقات في الموسم الجديد ممثلاً في كأس اليوم الوطني لمسافة 120 كلم، بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني وذلك يوم 26 نوفمبر المقبل.

ويقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات، 2 ديسمبر المقبل لمسافة 100 كلم، فيما ينطلق 17 فبراير 2024 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم التالي يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، على أن يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، يوم 15 مارس المقبل.

وتتضمن السباقات التي تستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مهرجان أبوظبي الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم 16 مارس، يليه في اليوم التالي سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية.

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