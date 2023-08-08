موسيماني: الوحدة حقق هدفه من «البطولة العربية»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة أن فريقه حقق هدفه من المشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، والمتمثل في الإعداد لبطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي تنطلق 18 مارس المقبل، وذلك عقب الخسارة أمام الشباب السعودي بركلات الترجيح 4 - 5 مساء الأحد في مرحلة ربع النهائي، بعد انتهاء الزمن الرسمي بالتعادل السلبي.

وكان «العنابي» قريباً من نيل بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعد أن قاسم منافسه الندية، وبادله الهجمات، لكنه لم ينجح في الاستفادة من النقص المبكر، الذي تعرض له الشباب بطرد لاعبه ياغو سانتوس في الدقيقة 27، حتى تساوت الكفة في الدقيقة 67 بطرد عبد الله الكربي مدافع الوحدة بالبطاقة الصفراء الثانية، لتعانده ركلات الترجيح، التي أهدر فيها فارس جمعة بديل الثواني الأخيرة الركلة الثالثة.

الطرف الأفضل

وقال موسيماني في المؤتمر، الذي أعقب اللقاء: «فريقي قدم مستوى جيداً، وكنا الطرف الأفضل، وتفوقنا على الشباب، خلال المباراة سواء قبل الطرد أو بعده، أو بعد أن أصبحت المباراة 10 ضد 10، لكننا لم ننجح في الاستفادة من الفرص وإحراز الهدف، الذي يمنحنا بطاقة التأهل، ولم يحالفنا التوفيق في جميع ركلات الترجيح».

مهمة صعبة

وأكد مدرب الوحدة أنه لم يشارك في البطولة حتى يحرز اللقب، باعتبار أنها مهمة صعبة على الفريق، الذي ما زال في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وشهد عدداً من التعديلات مؤخراً. وأضاف: «هدفنا كان واضحاً من البطولة العربية، وقد حددناه قبل المشاركة، وهو التحضير بصورة جيدة لمباريات الدوري عبر الاحتكاك مع فرق قوية في مباريات تنافسية، وهذا ما حققناه من البطولة، التي حققت لنا عدداً من المكاسب».

وأشار موسيماني إلى أن الثقة أحد أهم المكاسب، التي عادت على الوحدة من البطولة وقال: «من الجيد أن يعلم لاعبو فريقي أنهم قادرون على مواجهة أندية كبيرة، والمنافسة في كل البطولات لأنهم يمتلكون قدرات جيدة، هذا ما أكدته البطولة، لقد لعبوا بشكل جيد، وخسرنا بركلات الترجيح أمام منافس تفوقنا عليه، وكنا أفضل منه خلال مجريات اللعب».

مشاركة فارس جمعة

وكشف موسيماني سر إشراكه فارس جمعة في الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر للقاء، والذي أهدر ركلة الترجيح الثالثة، التي غادر بسببها الفريق البطولة، وقال: «قبل المباراة تدربنا على ركلات الجزاء تحسبا لنتيجة التعادل، فارس جمعة كان يسدد بشكل جيد في التدريبات، لذلك رأيت إشراكه حتى يسدد إحدى الركلات، وبالتأكيد هذا القرار لم يكن تقليلاً من المدافع علاء الدين زهير، الذي تم استبداله لمصلحة فارس جمعة خصوصاً أنني أعتبره واحداً من أهم لاعبي الفريق».

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