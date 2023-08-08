بروفة أخيرة لشباب الأهلي أمام الاتفاق الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي مع الاتفاق السعودي مساء اليوم، على استاد راشد في دبي في آخر تجارب الفريق، قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، كما تأتي التجربة «المغلقة» بمثابة البروفة الأخيرة قبل الدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني، المقرر إقامته يوم 15 أغسطس الجاري في دبي، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى يوم 18 أغسطس على استاد راشد بن سعيد.

اللمسات الأخيرة

ويضع المدرب الصربي لشباب الأهلي ماركو نيكوليتش، اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة الوحدات، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي يحدد المتأهل لدور المجموعات، من خلال خطة اللعب التي بدأ اللاعبون استيعابها من خلال التطبيق الجيد لها في المباريات الودية التي أقيمت في معسكر صربيا.

تجربة قوية

ويضم الفريق السعودي بين صفوفه عدداً من اللاعبين البارزين مثل، جوردان هندرسون قائد ليفربول والبالغ عمره 33 عاماً، والأسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي، وتعتبر تجربة قوية يسعي شباب الأهلي إلى تحقيق أقصى استفادة فنية منها، للاطمئنان على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية.

ويسعى مدرب شباب الأهلي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق التي استقر عليها بشكل كبير، وتعتمد على العناصر الرئيسة من أصحاب الخبرة مع بعض اللاعبين الشباب الذين ظهروا بمستوى طيب خلال المباريات الودية التي أقيمت في معسكر صربيا، خاصة وأن مباراة الوحدات تعتبر بمثابة مباريات كؤوس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز، كونها المباراة الوحيدة التي تؤهل صاحبها لدور المجموعات.

مع العمل على زيادة التجانس بين اللاعبين خاصة للعناصر الجديدة التي انضمت إلى الفرسان خلال الآونة الأخيرة، والتي برزت خلال التدريبات والمباريات الودية الماضية وعلى رأسهم مؤنس دبور.

يذكر أن الفريق لعب خلال معسكر صربيا 5 مباريات ودية، ونجح في تحقيق الفوز على حتا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز على الوحدة السعودي بهدفين، وتعادل مع عيروني طبريا بهدف وخسر أمام أوسيك الكرواتي بهدفين دون مقابل، وحقق الفوز على فوجدوفانس الصربي بهدفين، وكانت تلك المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش للتعرف على لاعبي الفريق ومعرفة مستواهم وقدراتهم الفنية، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة التي ستخوض غمار المنافسات المقبلة.

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