الجزيرة يرفع راية التحدي بأجانب جدد

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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رفع الجزيرة راية التحدي في الموسم الجديد، بعد إجراء تعديلات فنية على مستوى الجهاز الفني والخماسي الأجنبي، بعد 4 سنوات من الاستقرار تحت قيادة المدرب الهولندي مارسيل كايزر الذي حقق مع الفريق بطولة الدوري موسم 2020 - 2021، وبخماسي أجنبي جديد في أول تغيير كامل لطاقم الأجانب، مع عدم التعاقد مع لاعب مواطن ومنح الثقة بالكامل للاعبين الشباب من أبناء الأكاديمية الذين يمنحهم النادي دفعة معنوية كبيرة بتوقيع عقد احترافي معهم.

وشملت قائمة التعديلات، التعاقد مع فرانك دي بور لقيادة الجهاز الفني، بجانب رحيل جميع الأجانب والتعاقد مع الهولندي كريم رقيق «دفاع»، البرازيلي فيرناندو لوكاس «ارتكاز»، الكونغولي بيسكينز كيبانو «جناح»، الأسباني اليخاندرو بوزيلو «صانع ألعاب»، وفي الطريق صفقة خامسة لإكمال عقد الأجانب، كما تعاقد الجزيرة مع المغربي شاهين فان بوهيمين في فئة اللاعب المقيم.

وقلل يوسف عبد العزيز المحلل الفني لاعب منتخبنا الوطني سابقاً، من تأثير التعديلات على مشوار «فخر أبوظبي» في الموسم الجديد، مؤكداً أنها لن تقف عائقاً أمام وصوله إلى منصات التتويج، وقال عبد العزيز: بالتأكيد مع كل تعاقد جديد يكون هنالك تأثير على كل الأندية لأن الوافد يحتاج إلى فترة من أجل الانسجام مع القدامى، لكن هذا التأثير في الجزيرة لن يتعدى 20% وبعد فترة قصيرة من الزمن ستختفي هذه النسبة أيضاً.

أساس الفريق

وأشار عبد العزيز إلى أن ما يميز الجزيرة اعتماده المستمر على نخبة من اللاعبين المواطنين أصحاب الخبرة والمهارة العالية. وأضاف: الجزيرة به عناصر وطنية تعتبر أساس الفريق وتقدم مستويات أفضل من الأجانب في الكثير من المواجهات بقيادة علي خصيف، وعلي مبخوت، خليفة الحمادي، محمد العطاس، خلفان مبارك، عبد الله رمضان، وغيرهم من اللاعبين قادرين على تحمل المسؤولية وقيادة الفريق إلى أفضل النتائج إلى حين اكتمال الانسجام.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني السابق ثقته في اختيارات الجزيرة للأجانب، مبرراً ذلك بتولي بطي بن محمد القبيسي لمسؤولية الملف، ذاكراً أنه يمتلك خبرة كبيرة في التعاقدات ويعرف كيف يختار اللاعبين، وقال: بطي القبيسي صاحب أفضل صفقات الأجانب ومعروف بحنكته وحسن اختياراته، هو من تعاقد مع جورج ويا وأفضل الأجانب الذين شاركوا في الدوري الإماراتي لذلك أثق في أنه سيكون قد دعم صفوف الفريق بعناصر مميزة، وعندما يكون اللاعب مميزاً بالتأكيد فإنه لا يحتاج إلى وقت حتى يضع بصمته ويساهم في تحقيق الانتصارات مع زملائه.

وأثنى يوسف عبد العزيز على اختيار المدرب فرانك دي بور، وقال إنه صحيح جاء بعد استقرار كايزر في القيادة، لكن دي بور وبما يمتلكه من خبرة ومشوار حافل في الملاعب لاعباً ومدرباً سيكون تأثيره إيجابياً على الفريق، ذاكراً أنه أشرف على فترة الإعداد والمباريات الودية وبالتالي سيكون قد عرف جميع عناصره ونفذ برنامج التدريب بالكامل ولن يتأثر الفريق بالتغيير في الجهاز الفني.

كلمة الجزيرة

وراهن يوسف عبد العزيز على أن الجزيرة سيكون له كلمته في الموسم الحالي ببطولة الدوري وبقية المنافسات المحلية، مبيناً أنه يتوقع حصوله على أكثر من لقب حال حالفه التوفيق ولم يتأثر بالإصابات، وأضاف: هذه مجرد توقعات ثقة فيمن يتولون أمر الفريق وثقة في إخوان علي خصيف وسنرى ما يخفيه الجزيرة قريباً من انطلاق مباريات الموسم.

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