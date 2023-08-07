ركلات الترجيح تحرم الوحدة من المربع الذهبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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ودع الوحدة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم بعد خسارته أمام الشباب السعودي في ربع النهائي بركلات الترجيح 4 - 5 مساء أمس، بعد مواجهة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، وفي ركلات الجزاء الحاسمة أهدر فيها فارس جمعة الركلة الثالثة بعد نزوله أرضية الملعب في الدقيقة الأخيرة من الزمن الضائع للقاء الذي شهد حالتي طرد، الأولى كانت للاعب الشباب اياغو سانتوس (ق 27)، والثانية للاعب الوحدة عبد الله الكربي (ق 67)، بالنتيجة يتأهل الشباب لمواجهة الهلال بعد غدٍ في نصف النهائي.

وتميزت المواجهة بالندية منذ إطلاق صافرة البداية، مع الاعتماد على اللعب الهجومي المفتوح والتراجع الكلي عند فقدان الكرة، ليتبادلا الهجمات دون النجاح في الوصول إلى الشباك، وتغير مسار اللقاء لمصلحة الوحدة عند الدقيقة 27 التي شهدت طرد لاعب الشباب ياغو سانتوس بالبطاقة الحمراء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو نتيجة ضربة باليد على جواو بيدرو، وبعد الطرد كان "العنابي" الأوفر هجوماً والأكثر سيطرة على مجريات اللعب فيما كانت أبرز فرصه تهديفة من طحنون الزعابي مرت جوار القائم الأيسر، بينما تراجع الشباب إلى الدفاع لتعويض النقص ونجح بمهارة لاعبيه في صناعة عدد من الفرص واقتحام منطقة الوحدة دون جدوى.

وتواصل الأداء القوي في الشوط الثاني، وتبادل الهجمات التي ظلت تتكسر تحت أقدام المدافعين، في ظل أفضلية واضحة للوحدة الذي استفاد من النقص في صفوف الشباب، لكنه لم يستثمره بشكل جيد، حتى تساوت الكفة بين الفريقين بعد تعرض عبدالله الكربي لاعب الوحدة للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 70، بقرار رفع الروح المعنوية وسط لاعبي المنافس وحررهم أكثر من اللعب الدفاعي.

وشهدت الدقيقة 80 أخطر هجمات العنابي والتي انتهت بتسديدة من جواو بيدرو مرت جوار القائم الأيسر وبعدها اشتعلت المواجهة وسط إصرار كبير على حسم النتيجة وهز الشباك، ليتبادل الفريقان الهجمات دون أن ينجحا في المهمة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، لتحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لمصلحة الشباب.

النصر يتأهل

وبلغ النصر السعودي المربع الذهبي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والمقامة حالياً في السعودية، وذلك بعد فوزه على الرجاء البيضاوي المغربي 3 - 1 ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وتقدم النصر عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19، قبل أن يضيف زميله سلطان الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 38 سجل سيكو فوفانا الهدف الثالث للنصر، فيما تكفل عبدالله مادو مدافع النصر بتسجيل هدف الرجاء الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41.

وسيواجه النصر في الدور قبل النهائي فريق الشرطة العراقي، والذي تأهل بدوره للمربع الذهبي بفوزه على السد القطري 4 - 2 أول من أمس.

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