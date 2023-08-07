الوصل.. «ودية» أخيرة أمام النهضة العُماني الخميس

المصدر: دبي-علي شدهان

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يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم في معقله بزعبيل مساء الخميس المقبل، آخر مبارياته الودية، وذلك أمام نظيره النهضة العُماني، وهي الودية السادسة التي يخوضها الوصل تحضيراً لموسم 2024-2023، وقبل خوضه أولى مبارياته الرسمية أمام ضيفه فريق الإمارات 19 الجاري في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

واستأنف الوصل تدريباته في ملعبه بدبي، بعد راحة قصيرة، إثر عودته من المعسكر الخارجي الذي أقامه في سلوفينيا والنمسا خلال الفترة من 8 يوليو الماضي حتى 2 أغسطس الجاري استعداداً لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد.

مشاركة «عموري»

وباستثناء لاعبيه الملتحقين بمعسكر المنتخب الوطني، شهدت عودة الوصل إلى التدريبات في معقله بزعبيل، مشاركة جميع لاعبيه من المحترفين الأجانب والمحليين والمقيمين، في مقدمتهم الدولي عمر عبدالرحمن «عموري»، بعد إكماله الخدمة الوطنية، وفي إشارة إلى استمراره مع الوصل موسماً آخر.

وفي معسكره الخارجي، خاض الوصل 5 مباريات ودية، فاز في الأولى على ماتشافا شاباتس الصربي في سلوفينيا، بهدف دون رد بإمضاء نجمه الدولي فابيو ليما، وتعادل في الثانية مع الشمال القطري «2-2»، وتعادل في الثالثة مع ابولون القبرصي «1-1»، وتعادل في الرابعة مع الريان القطري «3-3»، وخسر في الخامسة أمام اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لهدفين، وأقيمت المباريات الأربع الأخيرة في النمسا بعد انتقال البعثة إليها من سلوفينيا.

تنوع الفقرات

وشهد المعسكر الخارجي للوصل، تنوعاً واضحاً في فقراته التي توزعت بين استعادة الجانب البدني بصورة تدريجية، وتطبيق خطط اللعب المتنوعة المقترحة من قبل الجهاز الفني بقيادة ميلوش، وخوض التدريبات في صالات «الجيم»، وركوب الدراجات الهوائية لزيادة معدل اللياقة البدنية.

وأبدى فيصل الطاهري، المدرب الوطني في الجهاز الفني لفريق الوصل، ارتياحه لمسار إعداد الإمبراطور للموسم الجديد، مشدداً على أن «ودية» النهضة العُماني الخميس المقبل، تمثل آخر المباريات الودية للوصل قبل لعب أولى مبارياته الرسمية أمام ضيفه فريق الإمارات في انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، لافتاً إلى أن فريقه بات في وضع عال جداً من الجاهزية، مشيداً بمستوى تجاوب اللاعبين، ورغبتهم العالية في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

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