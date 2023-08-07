عجمان ينتقل للتدريبات المسائية مع اقتراب انطلاق الدوري

المصدر: عجمان ـ ياسر قاسم

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انتقل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان لخوض تدريباته في الفترة المسائية عقب صلاة المغرب مع اقتراب انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، وخوض مباراته الأولى في المسابقة عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 18 أغسطس الحالي أمام ضيفه حامل اللقب شباب الأهلي، جاء ذلك بعد سلسلة من التمارين التي خاضها الفريق بين فترتي الصباح والعصر خلال معسكره الخارجي في ألمانيا وفترة العصر خلال أسبوع في ملعبه بعد العودة من ألمانيا.

وستكون مباراته التجريبية الأخيرة مساء غد في الثامنة إلا ربعاً أمام مضيفه الشارقة بمثابة «البروفة» الحقيقية للجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي بدأ رسم التكتيك المناسب لاختيار العناصر المناسبة والتشكيلة المثالية، ومن المتوقع أن يركز المدرب في مباراة الشارقة على أقل عدد من اللاعبين للمشاركة في المباراة على عكس التجارب الثلاث التي خاضها الفريق في ألمانيا وأتاح فيها المدرب الفرصة لجميع اللاعبين.

وتبدو الأمور مطمئنة للجهاز الفني بالنسبة للوضع البدني والصحي للاعبين، حيث يشارك جميع اللاعبين في التدريبات باستثناء اللاعب جيانلوكا مونيز المنتقل حديثاً من الوحدة في فئة اللاعب المقيم، حيث يخضع لتمارين خاصة لشعوره بإصابة خفيفة، ونفس الحال بالنسبة للاعب الطرف الأيسر وليد اليماحي الذي يواصل علاجه التأهيلي بعد تماثله للشفاء عقب العملية التي أجراها منتصف الموسم الماضي في الركبة، ولكن بالنسبة لجيانلوكا سوف يعود للتدريبات قريباً مع نهاية الأسبوع الحالي، استعداداً لمباراة شباب الأهلي، كما ينضم للفريق في الأسبوع المقبل لاعب الوسط بلال يوسف بعد عودته من مهمته الوطنية مع المنتخب يوم 15 أغسطس الحالي.

وتابع مجلس إدارة عجمان برئاسة خليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة ويحيى خلف المطروشي أمين السر العام ودكتور محمد جبر الشامسي عضو مجلس الإدارة والمدير المالي وعدد من أعضاء المجلس، تدريبات الفريق اليومية في ملعب النادي باستاد راشد بن سعيد، وسادت حالة من الاطمئنان والروح العالية بفضل التفاهم والانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني الجديد، وعبر اللاعبون الجدد بقيادة الثنائي التونسي نادر الغندري وهيكل الشيخاوي عن ارتياحهم للأجواء التي وجدوها في نادي عجمان.

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