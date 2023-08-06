كلباء يضم فيرنانديز ويغلق ملف الأجانب

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلنت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء عن تعاقدها مع اللاعب إيفانيلدو فيرنانديز، المدافع الدولي لمنتخب الرأس الأخضر، الذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضاً، قادماً من نادي فيزيلا البرتغالي. وجرت مراسم التعاقد في مقر النادي بحضور أحمد محمد الزعابي، نائب رئيس شركة كرة القدم ومشرف الفريق الأول.

وأغلق «النمور» ملف الأجانب بضم فيرنانديز، الذي سيرتدي القميص رقم «6»، حيث تضم قائمة الفريق الخماسي الأجنبي الدولي الإيراني مهدي قائدي، القادم بنظام الإعارة من شباب الأهلي، والدولي السلوفيني أندرياس فومبرجار، مهاجم فريق سان لورينزو الأرجنتيني، إضافة إلى الثنائي الأجنبي الإيطالي دانيل بيسا، والسلوفاكي فيليب كيش، اللذين يواصلان التحدي مع الفريق من الموسم الماضي.

من جهة أخرى يدخل الفريق المرحلة الثالثة الأخيرة من التحضيرات للموسم الكروي الجديد تحت قيادة المدرب فرهاد مجيدي بعد العودة من معسكره الخارجي في سلوفينيا، الذي تضمن خوض 4 تجارب ودية استهلها بالفوز بثلاثية على لجوتومير السلوفيني، ثم تعادل أمام بيلتينيسي السلوفيني 3-3 قبل أن يخسر أمام الطائي السعودي بهدفين لهدف، ليختتم تجاربه بالفوز على حساب الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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