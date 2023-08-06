«الخبرة» سلاح الظفرة في دوري «الهواة»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أعلن الظفرة عن عدد من صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي دعماً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد والذي يشارك فيه بدوري الدرجة الأولى (الهواة) بعد هبوطه أخيراً من دوري «المحترفين» الذي احتل فيه المركز الأخير، ليغيب للمرة الثانية في تاريخه عن المشاركة بدوري الكبار.

تعاقد

وركز الظفرة بشكل واضح في تعاقداته على عناصر الخبرة الذين تجاوزت أعمارهم الـ 30 عاماً، للاعتماد عليهم في إعادة الفريق إلى المحترفين من جديد، وكانت أبرز صفقاته التجديد مع المخضرم سلطان الغافري لاعب الارتكاز الذي دافع عن قميص النادي في المواسم الماضية، وسبق له اللعب مع بني ياس والوحدة والجزيرة في مسيرة حافلة بالإنجازات.

وشهدت تعاقدات فارس الظفرة، العودة إلى الحرس القديم بعد فراق استمر سنوات، منها صفقة عودة يعقوب الحوسني (36 عاماً)، الذي دافع عن قمصان أندية الوحدة، العين، الجزيرة، اتحاد كلباء، وأخيراً لعب بدوري الهواة مع العربي، فيما كانت محطته الأولى مع الظفرة الذي أعاده من جديد إلى كشوفاته في محطة قد تكون الأخيرة له بمشواره في الملاعب.

صفقة

إضافة إلى تعاقد الظفرة مع خليل إبراهيم (30 عاماً) أكبر مكاسب النادي في الميركاتو قادماً من بني ياس في صفقة انتقال حر، والذي قضى معه فترة قصيرة وكان خليل إبراهيم حتى الموسم قبل الماضي من العناصر المميزة في دورينا بشعار الوحدة ويشكل حضوراً مستمراً في تشكيلة المنتخب الوطني الأول.

4 صفقات

وينتظر أن يعلن النادي عن 4 صفقات جديدة منها التعاقد مع المدافع ياسر عبد الله (35 عاماً) الذي كان قد غادر الكشوفات قبل 6 سنوات في رحلة ارتدى فيها قمصان بعض الفرق مثل البطائح الذي قاده للمحترفين الموسم قبل الماضي، وانضم بعدها إلى دبا الحصن، ويعتبر من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من خانة.

مهمة

إضافة إلى لاحج صالح حبوش (33 عاماً) الذي سبق له اللعب مع فرق مختلفة منها شباب الأهلي، حتا، وأخيراً دبا الحصن، بجانب علي مصطفي (28 عاماً) متوسط دفاع الصقور سابقاً، ومازن بن صالح حارس مرمى المنتخب العماني الأولمبي في فئة المقيم.

ويقود الظفرة في الموسم الجديد المدرب المواطن مسفر عبدالله الذي تولى المهمة أخيراً خلفاً للمصري أيمن الرمادي بعد 6 أيام فقط من توقيعه على العقد، وتأمل إدارة الظفرة في تجربة جديدة ناجحة للمدرب عبدالله مسفر بعد قيادته حتا إلى المحترفين في الموسم الأخير.

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