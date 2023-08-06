الوحدة والشباب..حلم المربع الذهبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يلتقي الوحدة الإماراتي والشباب السعودي العاشرة مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف لحساب ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم في مواجهة من العيار الثقيل، يعمل خلالها كل فريق على بلوغ مرحلة نصف نهائي البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 10 ملايين دولار.

ونال الوحدة بطاقة التأهل بعد أن حل ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط نالها بفوزين على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري، والخسارة أمام الرجاء المغربي الذي تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما تربع الشباب على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين على الزمالك المصري واتحاد المنستيري التونسي والتعادل أمام النصر، لينتزع الفريقان بطاقتي التأهل مع تفوق في الأداء.

وسبق أن التقى الفريقان في 3 مواجهات ودية، مباراتان كانت النتيجة فيهما التعادل الإيجابي 2-2 ومباراة فاز فيها الوحدة في نوفمبر الماضي 0-2، بجانب مواجهة رابعة في دورة دولية نظمها نادي الوحدة على استاده عام 2013 كسبها العنابي بهدف، لتكون مواجهة اليوم الثانية على مستوى المنافسات الرسمية بين الناديين الشقيقين.

وأكمل كل فريق تحضيراته للقاء وسط روح معنوية عالية بعد نجاحهما في تخطي مرحلة المجموعات خصوصاً الشباب (الليوث) الذي فاز في مباراته الأخيرة على المنستيري التونسي، وأكد جدارته بصدارة مجموعته، فيما وضع العنابي لمساته الأخيرة للقاء بعد انتقاله من أبها التي خاض بها مباريات المجموعة إلى الطائف التي تستقبل مباراته في ربع النهائي.

ويقود الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني فريق الوحدة والذي انتقل إليه من الأهلي السعودي ما يجعله ملماً بتفاصيل الأندية السعودية من خلال متابعته السابقة، فيما يقود الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة السابق، فريق الشباب السعودي الذي تعاقد معه أخيراً، بعد فترة عمل استمرت 4 مواسم متتالية في الدوري الإماراتي، كما تشهد تشكيلة الوحدة تواجد كريستيان جوانكا المعار من الشباب السعودي والذي يسعى إلى التألق وإثبات نجاحه مع «العنابي» في مواجهة النادي الذي كان يدافع عن شعاره حتى الشهر الماضي.

على جانب آخر، قلب الشرطة العراقي تأخره بهدف أمام السد القطري إلى فوز مثير 4 /2 أمس في دور الثمانية لكأس الملك سلمان للأندية العربية. وبات الشرطة العراقي أول المتأهلين للدور قبل النهائية للبطولة. وتقدم السد بهدف عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 24 لكن أمير صباح أدرك التعادل للشرطة في الدقيقة 32.وفي الشوط الثاني تقمص اسو رستم دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والرابع للشرطة في الدقيقتين 59 و78 وتكفل أحمد فرحان بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يحرز أكرم عفيف الهدف الثاني له وللسد في الدقيقة 81.

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