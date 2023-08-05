عادل تاعرابت: مكاسب عدة لـ«العميد» في هولندا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أشاد المغربي عادل تاعرابت، لاعب فريق النصر، بمعسكر الإعداد الخارجي لـ«العميد» في هولندا، بعد خوض تجارب عدة مع أندية خليجية وأوروبية، خرج منها الفريق بمكاسب عدة قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد، موجهاً رسالة إلى جماهير النصر بأن الفريق سيكون جاهزاً للموسم الجديد في الأيام المقبلة وقبل ضربة البداية.

وأَضاف تاعرابت في لقاء نشره النادي عبر حسابه الرسمي «فترة المعسكر تميزت بالعمل الجاد ولعب فيها الفريق مباريات ودية نجح فيها اللاعبون في استيعاب تكتيك وفكر الجهاز الفني بقيادة المدرب الجديد الصربي غوران توفيغدزيتش».

وأشار إلى أن الجميع سيبذل قصارى جهده وسط حالة من التفاؤل والمعنويات العالية من التحضيرات التي يحرص فيها الفريق على الوصول للجهوزية الكاملة.

عودة

وعادت بعثة النصر من معسكر هولندا الذي تضمن خوض 4 مباريات ودية في هولندا، فخسر أولى تجاربه الودية أمام فريق «بي إس في آيندهوفن» 1 - 3 ، وفاز في التجربة الثانية على «ودوردريخت» الهولندي، بهدف من دون رد ثم خسر بنتيجة 0 - 1 أمام الرياض و«توب أوس» الهولندي ومن المقرر أن يستكمل الفريق تحضيراته الأخيرة بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين عقب العودة إلى دبي.

اتفاقية

من جهة أخرى، وقع المركز الإعلامي لنادي النصر اتفاقية مع شركة إكس كار رينتال لدعم فعاليات المركز الإعلامي الموسم المقبل.

وتم التوقيع بحضور صلاح المازمي مسؤول الرعاية في المركز الإعلامي وجاسم حسين المدير العام لشركة «إكس كار رينتال».

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