5 إماراتيين يدربون المراحل السنية في الفجيرة

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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قرر مجلس إدارة نادي الفجيرة إسناد مهمة تدريب فرق المراحل السنية بالنادي لمجموعة واعدة من المدربين الإماراتيين تماشياً مع توجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، وضمن إطار الخطة الاستراتيجية للنادي ببناء وتطوير لاعبي فرق المراحل السنية وبناء كوادر تدريبية إماراتية.

ويتولى سعيد غاضب ومحمد عبدالله تدريب فريق تحت 21 سنة، وخميس بلال فريق تحت 16 سنة، وخالد سرحان فريق تحت 14 سنة ومبارك حسن في مدرسة كرة القدم. من جهة أخرى تعاقد النادي مع المهاجم الكاميروني بلاسي في صفقة انتقال حر قادماً من نادي ايتابونا سبورت البرازيلي، وانضم اللاعب لتدريبات الفريق.

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