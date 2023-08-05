شاهين بوهيمين ثالث صفقات «فخر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاقد نادي الجزيرة مع المدافع المغربي شاهين بوهيمين «19 عاماً» في فئة اللاعب المقيم قادماً من شباب أياكس أمستردام الهولندي، دعماً لصفوف الفريق في الموسم الجديد، ليكون ثالث صفقات «فخر أبوظبي» بعد الثنائي الأجنبي، الإسباني اليخاندرو بوزيلو والكونغولي نيسكينز كيبانو. حضر توقيع العقد علي الحمادي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة.

وينحدر بوهيمين من أم مغربية وأب هولندي، ونشأ وتعلم كرة القدم في هولندا وبرز اسمه مع شباب نادي أياكس أمستردام الذي لعب في مراحله السنية وبعد تألقه اللافت تم اختياره للدفاع عن قميص «الطواحين» تحت 18 عاماً وعير بوهيمين بوصلته من منتخب الطواحين وفضل ديسمبر الماضي الانضمام إلى «أسود الأطلس»، وهو ما وصفه البعض حينها بأنه نتاج تألق المنتخب المغربي في مونديال 2022 والذي شجع الكثير من اللاعبين المغاربة صغار السن في أوروبا على الاتجاه للدفاع عن قميص الأسود مستقبلاً والسير على طريق عدد من النجوم الكبار الذين تألقوا في الملاعب الأوروبية. وبعد انضمامه إلى الجزيرة الذي يعتمد على مجموعة من اللاعبين الشباب، فإن شاهين بوهيمين سيكون أحد المرشحين للمشاركة ضمن عناصر التشكيلة الأساسية بعد رحيل سالم راشد الظهير الأيسر إلى كلباء.

وفي سياق مختلف، يخوض الجزيرة في السابعة والنصف مساء اليوم مباراة ودية أمام الاتفاق السعودي في ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في سادس تجاربه الإعدادية بعد أن خاض الفريق 5 مباريات في معسكره الخارجي بألمانيا، وتعد مباراة اليوم الأقوى للجزيرة في فترة الإعداد ، وستكون مفتوحة أمام الجمهور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز