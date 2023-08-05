تنافس قوي بين الغساني والأحبابي على الكرة الذهبية

المصدر: دبي - العوضي النمر

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منذ أن أعلنت رابطة المحترفين عن قائمة المرشحين لجوائز الموسم الرياضي الماضي، وفتح باب التصويت أمام قائد ومدرب كل فريق ورجال الإعلام والجماهير والتنافس قوي ومثير بين المرشحين لمختلف الجوائز، والذي سيتم الكشف عن هوية الفائزين في الحفل السنوي المقرر إقامته الخميس المقبل في فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، حيث سيتم في الحفل تكريم الأفضل في 15 فئة بينما تشير التوقعات إلى تنافس قوي بين يحيى الغساني وبندر الأحبابي على الكرة الذهبية.

وتنقسم فئات الجوائز إلى ثلاث، وهي: جوائز بناء على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت كلاً من: الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً، الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير.

الكرة الذهبية

وتضم قائمة المرشحين للكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، كلاً من: فابيو ليما وعلي صالح «الوصل»، عبدالله رمضان «الجزيرة»، علي مبخوت «الجزيرة»، بندر الأحبابي «العين»، أحمد جميل ويحيى الغساني «شباب الأهلي»، بلال يوسف «عجمان»، ولأول مرة تشهد الجائزة هذا الكم من المرشحين، ومن خلال التصويت الذي تم خلال الأيام الماضية يتضح وجود تنافس قوي بين يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي والذي كانت له بصمة واضحة في فوز فريقه ببطل الدوري، وبين بندر الأحبابي لاعب العين الذي ظهر بمستوى طيب خلال الموسم الماضي والذي سبق وفاز بنفس الجائزة خلال الموسم قبل الماضي،ويأتي بعدهما علي صالح لاعب الوصل الذي تألق بشكل كبير مع فريقه الموسم الماضي.

المرشحون للكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، والذين شملتهم قائمة الترشيح وهم سفيان رحيمي وكودجو لابا «العين»، عزيز جانيف وفيدريكو كارتابيا «شباب الأهلي»، فراس بالعربي ووليد أزارو «عجمان»، جواوبيدرو «الوحدة»، وكايو لوكاس «الشارقة، فجاء التنافس قوياً أيضاً بين الثنائي وفيدريكو كارتابيا الذي تألق مع فريقه وساهم في فوزه ببطولة الدوري وبين كودجو لابا هداف الدوري وصاحب الـ 27 هدفاً مع العين، وينافسهما كايو لوكاس هداف الشارقة.

أفضل قائد

وشهدت جائزة القائد الأفضل للمدربين تنافساً مثيراً بين سيرجي ريبروف مدرب العين ، ليوناردو جارديم مدربشباب الأهلي، خوان أنطونيو بيتزي مدرب الوصل، أولاريو كوزمين مدرب الشارقة وجوران مدرب عجمان، ولكن كان التنافس الأقوى بين الثنائي كوزمين الذي حقق الفوز بأربع بطولات مع فريقه الشارقة، وبين جارديم الذي نجح في نيل لقب بطولة الدوري مع شباب الأهلي، ومن الصعب ترجيح كفة أحدهما عن الآخر.

الفتى الذهبي

فيما شهدت جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب إماراتي تحت 23 عاماً تنافساً قوياً لتعدد أسماء المرشحين وهم حارب سهيل وبدر ناصر«شباب الأهلي»، عبدالله حمد«الوحدة»، زايد سلطان«الجزيرة» ووليد المحرزي«اتحاد كلباء»، وتبدو أسهم بدر ناصر هي الأعلى كونه تميز مع فريقه وبرز نجمه خلال الموسم المنتهي، وينافسه عبدالله حمد لاعب الوحدة.

أما نفس الجائزة (الفتى الذهبي) لأفضل مقيم أو من مواليد الدولة، فتنافس على نيلها إريك «العين»، لوكاس بامينتا «الوحدة»، عثمان كمارا ولوان بيريرا«الشارقة» ويوري سيزار «شباب الأهلي»، فقد شهدت تنافساً قوياً بين أريك ولوكاس بامينتا ولوان بيريرا ويوري سيزار، وسيكون الفائز باللقب بفارق بسيط من الأصوات لقوة المنافسة.

القفاز الذهبي

أما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، والتي يتنافس عليها خالد السناني «الوصل»، عادل الحوسني «الشارقة»، خالد عيسى «العين»، علي خصيف «الجزيرة» وحسن حمزة «شباب الأهلي» فهناك شبه إجماع من المصوتين على منح الجائزة لحسن حمزة على الرغم من المستوى المتميز الذي ظهر عليه خالد السناني خلال الموسم، ودافع عن عرينه ببسالة ولكن فوز شباب الأهلي بالدرع يرجح كفة حمزة.

استفتاء الجمهور

أما جائزتا أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف من اختيار الجماهير، فالساحة الكروية تنتظر نتيجة تصويت الجمهور والكشف عن هوية الفائزين خلال احتفال الخميس.

آلية التصويت

وكانت رابطة المحترفين حددت معايير التصويت، التي يشارك فيها أربع فئات بـ25 % لكل فئة للمدربين وقائد كل فريق والإعلاميين والجماهير.

قوائم المرشحين لفئات اللاعبين تشمل كل من شارك في 13 مباراة أو أكثر في الدوري الموسم الماضي، أما قائمة المدربين تضم الذين حصدوا 50 % من النقاط على الأقل في 10 مباريات، وبالنسبة للاعبين تحت 23 عاماً فتعتمد على اللاعبين الذين شاركوا في 6 مباريات أو أكثر في مباريات الدوري. في حال التعادل بين اللاعبين المرشحين في عدد النقاط، يتم خصم نقطة عن كل بطاقة صفراء، ونقطتين عن كل بطاقة حمراء، أما في حال التعادل بين المدربين فيتم حسم الفائز عبر عدد المباريات التي فاز بها الفريق تحت قيادته، ويتم حسم نقطة عن كل عقوبة أو غرامة صدرت للمدرب.

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