الاستعانة بشركة متخصصة لتدريب قضاة الملاعب على «VAR»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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استعان اتحاد الكرة بشركة متخصصة في تقنية الفيديو (VAR)، لتدريب قضاة الملاعب على تلك التقنية بشكل جيد ومتخصص، خلال معسكر الإعداد الخارجي المقام حالياً في العاصمة المغربية الرباط، مع تطبيقات عملية للعديد من الحالات التي أثارت الجدل خلال الموسم الماضي، ويشارك في هذه التطبيقات لاعبون من خلال مباريات تجريبية بهدف زيادة خبرات قضاة الملاعب في استخدام تلك التقنية، كما تمت الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين العالميين لتولي مهمة تدريب كوادرنا، سعياً لظهور قضاة الملاعب تلك التقنية بمستوى متميز خلال الموسم الكروي الجديد.

ويواصل قضاة الملاعب تدريباتهم اليومية على فترتين صباحية ومسائية، في معسكرهم الخارجي، إلى جانب محاضرات نظرية وورش تدريبية تتناول أبرز التعديلات الجديدة، التي طرأت على قانون كرة القدم، وسيتم تطبيقها خلال الموسم الجديد الذي ينطلق بداية من 18 أغسطس الجاري، من خلال مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

اجتياز الاختبارات

فيما اجتاز قضاة الملاعب اختبارات اللياقة البدنية في معسكرهم الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد، وشارك في الاختبارات جميع الحكام والمساعدين البالغ عددهم 39، حيث نجح جميعهم في الاختبارات التي أشرف عليها المدير الفني لقضاة الملاعب عصام عبدالفتاح، ولي بروبيرت مدير إدارة قضاة الملاعب، إلى جانب مدربي اللياقة البدنية، وتعد هذه الاختبارات التي تجرى لقضاة الملاعب وفق المعايير المعتمدة لدى الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم في غاية الأهمية، خصوصاً قبل بداية الموسم لمعرفة مدى جاهزية الحكام، ولأول مرة تقوم إدارة الحكام بإجراء اختبارات اللياقة البدنية في بداية معسكر الإعداد وليس في نهايته كم جرت العادة، بهدف الاعتماد على قضاة الملاعب الذين يجتازون الاختبار.

برنامج متكامل

وكانت إدارة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة قد قامت بوضع برنامج متكامل لقضاة الملاعب، الذين سيديرون مباريات مختلف المسابقات المحلية التي ينظمها اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين، حيث تم تقسيم المعسكر إلى مجموعتين، تضم الأولى قضاة الملاعب مسابقات الفريق الأول ويستمر معسكرهم حتى الخميس المقبل.

فيما تضم المجموعة الثانية 36 حكماً ومساعداً من الذين سيديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، بينهم 4 حكمات، وسيكون معسكرهم خلال الفترة من 14 إلى 22 أغسطس الجاري.

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