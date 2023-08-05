شباب الأهلي .. خطوات جادة تحضيراً للقاء الوحدات

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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بدأ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الصربي ماركو نيكوليتش وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق لمواجهة الوحدات 15 أغسطس الجاري على ملعب استاد راشد، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهو اللقاء الذي يحدد المتأهل لدور المجموعات، من خلال خطة اللعب التي بدأ اللاعبون استيعابها من خلال التطبيق الجيد لها في المباريات الودية التي أقيمت في معسكر صربيا.

تشكيلة الفريق

إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق التي استقر عليها المدرب بشكل كبير، وتعتمد على العناصر الرئيسة من أصحاب الخبرة مع بعض اللاعبين الشباب الذين ظهروا بمستوى طيب خلال المباريات الودية التي أقيمت في معسكر صربيا، خاصة وأن مباراة الوحدات تعتبر بمثابة مباريات كؤوس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز كونها المباراة الوحيدة التي تؤهل صاحبها لدور المجموعات.

مع العمل على زيادة التجانس بين اللاعبين خاصة للعناصر الجديدة التي انضمت إلى «الفرسان» خلال الآونة الأخيرة، والتي برزت خلال التدريبات والمباريات الودية الماضية وعلى رأسهم مؤنس دبور.

ودية الاتفاق

ولمزيد من الاطمئنان على جاهزية اللاعبين تحدد إقامة مباراة ودية مع الاتفاق السعودي الثلاثاء المقبل على استاد راشد في دبي، ويضم الفريق السعودي بين صفوفه عدداً من اللاعبين البارزين مثل، جوردان هندرسون قائد ليفربول والبالغ عمره 33 عاماً، والاسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي، وستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة قبل الدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى يوم 18 أغسطس المقبل على استاد راشد بن سعيد.

العودة للمران

واستأنف الفريق مرانه على ملعبه في دبي أول من أمس، بعد أن نال اللاعبون قسطاً من الراحة استمر 3 أيام بعد الوصول إلى البلاد وانتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في صربيا، ولعب خلاله الفريق 5 مباريات ودية، ونجح في تحقيق الفوز على حتا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز على الوحدة السعودي بهدفين ، وتعادل مع عيروني طبريا بهدف وخسر أمام أوسيك الكرواتي بهدفين دون مقابل، وحقق الفوز على فوجدوفانس الصربي بهدفين، وكانت تلك المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش للتعرف على لاعبي الفريق ومعرفة مستواهم وقدراتهم الفنية، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة التي ستخوض غمار المنافسات المقبلة.

جاهزية عالية

ويهدف الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً حتى يصلوا إلى جاهزية عالية، تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث كانت فرصة المعسكر مناسبة أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف أكثر على قدراتهم وإمكاناتهم.

واجب عزاء

من جهة أخرى قدم أعضاء الفريق الأول واجب العزاء في وفاة المغفور له سلطان بن محمد بن أحمد بن سليمان آل مالك، والد ماجد سلطان عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وخليفة سلطان عضو مجلس الإدارة الأسبق.

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