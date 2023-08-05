حتا يعود من صربيا ويستأنف تدريباته غداً

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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عادت بعثة فريق حتا من معسكر الإعداد الخارجي في صربيا الذي امتد لنحو 20 يوماً وتضمن 5 تجارب مع فرق محلية وأوروبية. ومن المقرر أن يستأنف «الإعصار» تدريباته على ملعبه غداً ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد والتي قد تشهد خوض مزيد من التجارب مع أندية إماراتية.

وأسفرت نتائج المباريات الودية لحتا عن 4 هزائم وتعادل وحيد، حيث خسر في المباراة الأولى بثنائية أمام سلوغا دوبوج البوسني ثم خسر أمام رودار بريغدور بهدف دون مقابل قبل أن يتعرض للهزيمة الثالثة على يد غرافيتشار بيوغراد 2 - 3 ليتعادل في التجربة الرابعة أمام «أو إف كيه بيوغراد» الصربي بهدف لمثله قبل أن يختتم تجاربه بخسارة رابعة على يد شباب الأهلي بطل النسخة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الصربي زيلكو ماركوف الوصول للانسجام المطلوب بعد ختام المعسكر الخارجي لاسيما وأن الفريق أجرى 12 صفقة حتى الآن استعداداً للموسم الجديد شملت كلاً من جمال معروف ومنصور البلوشي ومهند خميس من دبا الفجيرة والفنزويلي أنخيل ليزاما جناح مينيروس ومنتخب فنزويلا للشباب والذي تم قيده في فئة المقيمين، وعبدالرحمن علي لاعب الوصل السابق واللاعب حمدان العامري قادماً من نادي الجزيرة بنظام الإعارة لمدة موسم واحد والثنائي جاسم يعقوب وسعيد سويدان من النصر بنظام الإعارة إضافة إلى الرباعي الأجنبي البلجيكي دينو ارسلاناغيتش لاعب فريق غوزتيبي التركي والألماني الكسندر ميركل لاعب فريق غازي عنتاب التركي والدولي السلوفاكي فيرنون دي ماركو من نادي براتيسلافا السلوفاكي واللاعب الدولي السويدي مصطفى زيدان لاعب فريق مالمو السويدي السابق.

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