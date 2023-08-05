شرطة دبي و«دبي الرياضي» يتفقدان ملاعب الأندية

المصدر: دبي - البيان

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زارت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ومختلف الجهات المختصة، ملاعب الأندية والمنشآت الرياضية بدبي، للتأكد من اكتمال استعداداتها قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024.

وتأتي الزيارات الميدانية في إطار الجهود المبذولة لتأمين الملاعب وسلامة وسعادة الجماهير، وهي تمثل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تنفذها شرطة دبي ومجلس دبي الرياضي في هذا المجال، ضمت أيضاً عقد الملتقى الخامس لأمن الملاعب، الذي تم تنظيمه في مقر مجلس دبي الرياضي خلال يوليو الماضي.

وتم خلال الزيارات اللقاء مع المسؤولين في الأندية كما تم تفقد غرف عمليات الملاعب الرئيسية بالأندية وكاميرات المراقبة لجميع جوانب الاستاد وتم تفقد أنظمة الإطفاء، وكافة الاستعدادات لإقامة الأنشطة الرياضية في جميع الألعاب ومختلف الفعاليات في الملاعب والصالات والمسابح وجميع المرافق الرياضية وكذلك مدرجات البطولات والفعاليات المختلفة، إلى جانب التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان في الأندية بالنسبة للرياضيين والزائرين والجمهور على حد سواء.

قام بالزيارات العقيد خميس الشامسي مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، والمقدم عبدالله طارش العميمي مدير الشؤون الإدارية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، ومدراء الأندية والمدراء التنفيذيون لشركات كرة القدم في نادي شباب الأهلي ونادي حتا، ونادي النصر، ونادي الوصل، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي للشطرنج، ومجمع حمدان الرياضي، وممثلو الجهات الحكومية من بلدية دبي والدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية.

حرص

وتحرص شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، على تطوير ورفع جاهزية المؤسسات الرياضية، لاستضافة وتنظيم كافة الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب والفعاليات، ويعملان على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر مبادئ الروح الرياضية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات بين دول العالم.

كما يعمل مجلس دبي الرياضي على تطوير العاملين بمختلف المجالات في أندية دبي من خلال تنظيم الملتقيات وورش العمل باستمرار، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، واستقطاب أصحاب الخبرة من مختلف دول العالم الذين استطاعوا تحقيق نجاحات في ذلك المجال من واقع تجارب واقعية.

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