«الأبيض» يتجمع في «أيام فيفا» خلال سبتمبر وأكتوبر

المصدر: النمسا - البيان

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حدد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ملامح فترة الإعداد المقبلة قبل المشاركة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027، وستشهد هذه الفترة تجمعين خلال أيام «فيفا» في سبتمبر وأكتوبر، إضافة لتجمع أخير في نوفمبر قبل خوض أول مباراة بالتصفيات المقررة 16 نوفمبر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، أمس، بحضور أعضاء الجهاز الفني والإداري ومسؤولي الإدارة الفنية بالاتحاد، حيث تمت مناقشة كل الأمور الإدارية والفنية واللوجستية والمباريات الدولية الودية التي سيخوضها المنتخب قبل بداية التصفيات.

ويواصل منتخبنا تدريباته في معسكره الخارجي في النمسا، ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على الاستفادة من المعسكر في تجهيز اللاعبين من النواحي الفنية والبدنية والنفسية، من خلال الحصص التدريبية والاجتماعات اليومية، بينما عاد إلى الدولة، أمس، بندر الأحبابي، لاعب العين، بعد تأكد إصابته بشد عضلي في فخذه الأيمن وحاجته للعلاج والراحة.

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