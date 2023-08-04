5 جنسيات من 3 قارات في الجهاز الفني لـ«الصقور»

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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يقود الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات «الصقور» في الموسم الجديد 5 أعضاء من 5 جنسيات يتحدثون لغات مختلفة وينتمون إلى 3 قارات «آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية»، بقيادة المدرب الإماراتي محمد الجالبوت الذي نال ثقة مجلس الإدارة بعد نجاحه خلال الموسم الماضي في قيادة الفريق من دوري «الهواة» إلى (المحترفين)، مع وضع بصمته الفنية وإظهاره لقدراته التدريبية والتي شجعت مجلس الإدارة على استمراره.

ويعاون الجالبوت في مهمته، مدربون من أوروبا، الفرنسي جوليان الذي سبق له العمل مع بعض المنتخبات الوطنية ويمتلك خبرة جيدة في التدريب ساعدت على اختياره لمعاونة الجالبوت، إضافة إلى الإسباني ميغيل الذي يعمل في كرة الإمارات للمرة الأولى خلال الموسم الحالي لكنه يمتلك خبرة 10 سنوات في المنطقة.

فيما يتواجد الإيطالي ميشيل بونغ في مهمة مدرب اللياقة، والذي سبق له العمل في نادي النصر ويمتلك خبرة جيدة في الكرة الإماراتية شجعت إدارة النادي على اختياره مع إجادته لعمله، إضافة إلى البرازيلي أنجلو مدرب الحراس والذي يتمتع بشعبية كبيرة وسط اللاعبين.

انسجام كبير

وعلى الرغم من اختلاف جنسيات الجهاز الفني، لكن هنالك انسجام كبير بين الأعضاء وساعد في ذلك حسن قيادة محمد الجالبوت، المعروف بحنكته في التعامل وأسلوبه المتميز في إدارة المجموعة سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين، دون أن يشكل هذا الاختلاف تأثيراً على التناغم والعمل الجماعي بمنظومة واحدة.

ومع تنوع جنسيات أعضاء الجهاز الفني، فإن كلاً منهم يتحدث لغة مختلفة، العربية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، البرتغالية، ولكن جمعت بينهم اللغة الانجليزية دون الحاجة إلى وجود مترجم لتكون هي الرابط المشترك بينهم والتي يجيدها المدرب المواطن محمد الجالبوت وجميع معاونيه، إضافة إلى الجهاز الإداري للفريق بقيادة عبد الله العاجل مشرف الفريق وهادف سيف مدير الفريق واللذان ساعدا في خلق أجواء إيجابية وخلق الترابط والانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين. وتقع على القيادة الفنية للصقور في الموسم الحالي، مهمة المحافظة على تواجده في دوري الأضواء والشهرة بعد غيابه عن المنافسة الموسم الماضي وسط تحديات كبيرة، وترقب من جماهير النادي التي ترفض الهبوط مرة أخرى.

تفاؤل

وتسيطر حالة من التفاؤل على أسرة النادي بعد النشاط الكبير للإدارة في الميركاتو الصيفي الحالي بالتعاقد مع مجموعة من اللاعبين المتميزين ليكون الهدف الأكبر للفريق البقاء في المحترفين بقيادة إماراتية ومعاونة الأجانب من الجهاز الفني واللاعبين.

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