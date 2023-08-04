خورفكان يضم كاسترو ويختتم المعسكر

المصدر: دبي-علي الظاهري

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أعلنت شركة كرة القدم في نادي خورفكان عن التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي بيدرو كاسترو قادماً من نادي كروزيرو البرازيلي الذي لعب الموسم الماضي معاراً لدبا الفجيرة.

وأعرب كاسترو «30 عاماً» عن سعادته بالانضمام لفريق «النسور» عبر فيديو نشره النادي في حساباته الرسمية بمواقع التواصل وقال: «أحببت مدينة خورفكان وأحببت ناديها.. لهذا أنا النسر الجديد».

وانتقل كاسترو إلى صفوف «النواخذة» في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي بنظام الإعارة قادماً من البرازيل ولعب مع دبا أساسياً في 14 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين استطاع خلالها تسجيل هدف وصناعة هدفين.

مباراة ودية

من جهة أخرى، اختتم الفريق الأول للكرة معسكره الخارجي في القاهرة بعد التعادل مع زد المصري 3-3 في اللقاء الودي الأخير للنسور في المعسكر الخارجي، وجاءت ثلاثية خورفكان بأقدام سيف الدين خاوي ولورنسي دو ووليد حسين.

وخاض الفريق 4 تجارب في القاهرة، حيث تفوق بثلاثيةٍ نظيفةٍ على الرجاء المصري في المباراة الأولى، وتعادل بنتيجة 2-2 مع الداخلية المصري، قبل أن يخسر أمام الأخدود السعودي الصاعد حديثاً من دوري الدرجة الأولى «دوري يلو» إلى دوري روشن للمحترفين ليتعادل في التجربة الرابعة أمام زد المصري.

دورة إنعاش

وخضع لاعبو فريق خورفكان لكرة القدم لدورة إنعاش القلب المعتمدة دولياً من جمعية القلب الأمريكية كأول ناد في الدولة يحصل عليها، وشملت الدورة جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني تحت إشراف أ.د هاني الشهيدي الممثل الإقليمي للجمعية ورئيس وحدة طب القلب الرياضي.

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