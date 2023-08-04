الوصل.. 5 مكاسب من المعسكر الخارجي

المصدر: دبي-علي شدهان

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حقق فريق الوصل الأول لكرة القدم، 5 مكاسب من معسكره الخارجي، الذي أقيم خلال الفترة من 8 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس الجاري في سلوفينيا والنمسا استعداداً لخوض تحدي بطولات موسم 2023 - 2024.

وعادت بعثة فريق الوصل إلى دبي، أمس في ختام المعسكر الخارجي، على أن يعود إلى التدريبات غداً في معقله بزعبيل بعد راحة قصيرة لم تستغرق أكثر من 24 ساعة فقط. وتمثلت المكاسب الـ 5 التي ظفر بها الوصل في ختام معسكره الخارجي، برفع معدل اللياقة البدنية لعموم اللاعبين إلى مستويات مرتفعة، وتمكين الجهاز الفني بقيادة الصربي ميلوش المدرب الجديد، من رسم معالم التشكيلة الأساسية التي يمكن أن يخوض بها الإمبراطور تحدي الموسم الجديد، وصناعة بيئة لعب متجانسة بين «القادمون الجدد» وزملائهم «القديمون»، وتعرف الجهاز الفني على الإمكانيات الفردية لكل لاعب، وللفريق عموماً، وخوض 5 مباريات ودية على مستوى فني أكثر من جيد.

أبرز المكاسب

ورغم أهمية جميع المكاسب التي حققها الوصل من معسكره الخارجي، إلا أن تعرف الجهاز الفني بقيادة ميلوش، على إمكانيات لاعبي فريقه، تعد أبرز تلك المكاسب وأهمها، لارتباطها المباشر بمحطات مشوار الإمبراطور في بطولات الموسم الجديد، خصوصاً الدوري. وخاض الوصل في معسكره الخارجي، 5 مباريات ودية، فاز في الأولى على ماتشافا شاباتس الصربي في سلوفينيا، بهدف ، وتعادل في الثانية مع الشمال القطري و في الثالثة مع ابولون القبرصي وفي الرابعة مع الريان القطري «3-3».، وخسر في الخامسة أمام اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لهدفين، حيث أقيمت المباريات الأربع في النمسا بعد انتقال البعثة إليها من سلوفينيا.

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