«الانتخابات» تفحص استمارات المرشحين لاتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تعقد لجنة الانتخابات في اتحاد الكرة اجتماعاً اليوم برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، لفحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة والمقدمة من الأندية والرئيس، وفق الشروط الخاصة التي يجب أن يتمتع بها العضو المرشح واعتمادها بشكل مبدئي، على أن تعلن فتح باب تلقي طلبات الانسحاب من العملية الانتخابية والمحددة وفق جدول الانتخابات والتي تنتهي في 7 أغسطس الجاري.

وتم تحديد 8 أغسطس الجاري لفحص استمارات المتقدمين للعضوية، بشكل نهائي، على أن يتم استقبال الطعون على طلبات الترشح للعضوية خلال الفترة من 8 إلى 10 أغسطس والبت فيها.

وسيتم خلال الفترة من 14 إلى 21 أغسطس اختيار القائمة التي ستدخل العملية الانتخابية والتي سيتقدم بها الرئيس، وتضم 13 شخصاً من بينهم الرئيس، حيث ستكون العملية الانتخابية بنظام القوائم، ويتم التصويت خلال الجمعية العمومية على كامل القائمة، والتي تعتبر فائزة بالتزكية على أن تتم المصادقة عليها 8 سبتمبر من خلال جمعية عمومية انتخابية يتم خلالها التصديق على القائمة التي يتقدم بها الرئيس، ومن ثم تعتمد بشكل رسمي لتبدأ ولاية جديدة لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

قائمة المرشحين

يذكر أن الأندية قدمت 10 أسماء للدورة الانتخابية الممتدة حتى عام 2027 وهم هشام الزرعوني «الشارقة»، عمر المهيري «النصر»، يحيى المطروشي «عجمان»، حسن الشحي «الوحدة»، حمد المزروعي «حتا»، ومن أندية الدرجة الأولى تم ترشيح أحمد المهبوبي «التعاون»، إبراهيم النمر «الحمرية»، سالم الشامسي «العربي»، سيف المنصوري «الظفرة»، وترشيح أمل حسن بو شلاخ العنصر النسائي عن «مصفوت»، فيما تم ترشيح ثلاث شخصيات عامة من قبل معالي الشيخ حمدان بن مبارك المرشح لرئاسة اتحاد الكرة وهم، عبد المحسن فهد الدوسري، خلفان جمعة بلهول، عبيد سالم الشامسي. والمرشح أن يتولى منصب نائب الرئيس الثاني لاتحاد الكرة ورئاسة لجنة المنتخبات وهو المنصب نفسه الذي سبق وتولاه خلال عضوية في المجلس الذي كان يترأسه يوسف السركال.

استبعاد عضو

ووفق اللائحة سيتم اختيار 5 مرشحين من أندية المحترفين، و3 من أندية الدرجة الأولى إضافة إلى عنصر نسائي، فيما سيتم استبعاد مرشح من المتقدمين عن أندية الدرجة الأولى، أما من خلال الانسحاب أو من قبل رئيس الاتحاد.

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