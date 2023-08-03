ميلانيتش: معسكر بني ياس مثالي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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وصف ماركو ميلانيتش مدرب بني ياس، معسكر فريقه في المجر، الذي عادت منه بعثة النادي أول من أمس، بالمثالي، لافتاً إلى أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً خلال فترة المعسكر التي استمرت 3 أسابيع، وقال: سعيد بنجاح إدارة النادي في توفير معسكر جيد حقق العديد من المكاسب وتعرفنا عبره على إمكانات اللاعبين وقدراتهم في مواجهة الفرق.

وخاض بني ياس في معسكر المجر 5 مباريات ودية، فاز في 3 وتعادل في مباراة وخسر مباراة، وأحرز 10 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف، مع ظهوره بمستوى جيد، وتألق لاعبه الجديد المهاجم الفرنسي يوسف نياكاتي الذي أحرز «سوبر هاتريك» أمام الغرافة القطري في ثاني مشاركة له مع الفريق بالمباريات الإعدادية.

أداء رائع

وقال ميلانيتش عن فترة التحضيرات: الجميع دون استثناء قدموا أداءً رائعاً سواء في التدريبات أم المباريات، وأعتقد أن اللاعبين الجدد كانوا على قدر الثقة وظهروا بالمستوى الذي تمنيناه، لذلك كان هناك عطاء جيد في المباريات وكلها أشياء مبشرة قبل بداية مواجهات الموسم التنافسية.

وأشار مدرب بني ياس إلى أحد أبرز مكاسب المعسكر والتي تتمثل في تطوير قدرات اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة بالمشاركة في عدد دقائق كثيرة، مؤكداً أن كشوفات الفريق تضم عناصر شابة بجودة عالية يمكن أن تقدم الكثير، وأضاف: الفريق بشكل عام أظهر جاهزيته البدنية والتكتيكية لبداية الموسم الجديد، وسنكمل في الأيام المقبلة العمل المتبقي حتى يصل الفريق إلى كامل الجاهزية ويقدم المستويات التي ينتظرها منه الجمهور.

العودة للتدريبات

يستأنف السماوي اليوم تدريباته بعد راحة قصيرة استمرت 48 ساعة عقب عودة بعثة النادي من المجر، ويؤدي الفريق تدريبه الأول مساء اليوم ، على أن تتواصل التدريبات مع أداء مباريات ودية قبل بدء مباريات الموسم.

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