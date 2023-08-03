شباب الأهلي يستأنف تحضيراته في دبي اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم لشباب الأهلي تحضيراته مساء اليوم على ملعبه في دبي، بعد أن نال اللاعبون قسطاً من الراحة استمر 3 أيام بعد الوصول إلى البلاد وانتهاء معسكر الإعداد الخارجي الذي أقيم في صربيا، ولعب خلاله الفريق 5 مباريات ودية، اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية قبل موعد إقامة مباراة فريق الوحدات يوم 15 أغسطس على ملعب استاد راشد، في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل لدوري أبطال آسيا، وهو لقاء من مباراة واحدة يتأهل بعده الفائز لدور المجموعات.

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وتحدد إقامة مباراة ودية سادسة مع الاتفاق السعودي يوم 8 أغسطس الجاري، ويضم الفريق السعودي بين صفوفه جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق، والاسكتلندي جاك هندري والفرنسي موسى ديمبلي، وستكون المباراة بمثابة البروفة الأخيرة قبل الدخول في أجواء لقاء الوحدات الأردني، ومن ثم المشاركة في دوري المحترفين المحلي، حيث يستهل بطل الدوري مشواره بلقاء عجمان في الجولة الأولى 18 أغسطس المقبل على استاد راشد بن سعيد.

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وكان الفريق قد لعب 5 مباريات ودية خلال معسكر صربيا، ونجح في تحقيق الفوز على حتا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وتعادل مع عيروني طبريا بهدف وخسر أمام أوسيك الكرواتي بهدفين دون مقابل، وحقق الفوز على فوجدوفانس الصربي بهدفين، وكانت تلك المباريات فرصة للجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الصربي ماركو نيكوليتش للتعرف على لاعبي الفريق ومعرفة مستواهم وقدراتهم الفنية، تمهيداً لاختيار التشكيلة المناسبة التي ستخوض غمار المنافسات المقبلة.

هدف

ومع بداية المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد يهدف الجهاز الفني إلى رفع مستوى اللاعبين فنياً وبدنياً حتى يصلوا إلى جاهزية عالية، تؤهلهم للظهور المشرف عند انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث كانت فرصة المعسكر مناسبة أمام الجهاز الفني الجديد للتعرف أكثر على قدراتهم وإمكاناتهم، وسيتم خلال الأيام المقبلة وضع اللمسات الفنية الأخيرة، قبل لقاء الوحدات الأردني.

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