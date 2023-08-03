عجمان والشارقة ودياً في «بروفة» الدوري

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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اتفق ناديا عجمان والشارقة على خوض تجربة إعداد قوية الثلاثاء المقبل على استاد الشارقة بمثابة «البروفة» قبل انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين الذي يستهله عجمان بمواجهة حامل اللقب ضيفه شباب الأهلي، والشارقة أمام مستضيفه اتحاد كلباء، وعاد الفريقان من معسكريهما في أوروبا قبل يومين، حيث خاض عجمان 3 مباريات ودية في معسكره بألمانيا، بينما خاض الشارقة 4 تجارب في معسكره بالنمسا.

وفي عجمان منح المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني للفريق، جميع اللاعبين راحة لمدة 3 أيام من بعد نهاية معسكر النمسا، على أن يعود الفريق للتدريبات في ملعبه بإستاد راشد بن سعيد مساء الخميس بمشاركة جميع اللاعبين.

وأكد الكابتن محمد حسين إداري فريق عجمان، على أن إعداد فريقه سار بشكل جيد خلال الفترة الماضية.

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