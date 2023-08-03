الوحدة والرجاء صراع الصدارة في أبطال العرب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يبحث الوحدة عن صدارة المجموعة الرابعة ضمن كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم عندما يواجه الرجاء المغربي في الخامسة من مساء اليوم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في مواجهة تحديد المركزين الأول والثاني ضمن المجموعة الرابعة، بعد أن انتزع الفريقان بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي المنافسة برصيد 6 نقاط لكل منهما، بالفوز في الجولتين الأولى والثانية على الكويت الكويتي وشباب بلوزداد الجزائري اللذين غادرا المنافسة من المرحلة الأولى، ويلتقيان في الموعد نفسه بهدف تحقيق فوز معنوي.

وحسب ما تسفر عنه نتيجة اللقاء، فان متصدر المجموعة يلتقي ثاني المجموعة الثالثة، وصاحب المركز الثاني يواجه متصدر المجموعة الثالثة والتي يتم حسم مراكزها والمتأهلين منها بمباراتين عند السابعة مساء اليوم، تجمعان الزمالك المصري والنصر السعودي، إضافة إلى لقاء الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي.

وقدم الوحدة في المباراتين السابقتين مستوى متميزاً، وأحرز 4 أهداف واستقبلت شباكه هدفين، ويسعى لمواصلة تفوقه في لقاء اليوم الذي أكمل تحضيراته عبر حصة تدريبية مساء أمس، ولكن مهمته لن تكون سهلة في مواجهة منافسه الذي قدم مستويات متميزة ويعمل على الدفاع عن لقبه الذي توج به في النسخة الأخيرة معتمداً على مجموعة من العناصر المتميزة.

الفوز مهم

من جانبه أكد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة على ضرورة تحقيق الفوز الثالث اليوم ونيل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، وقال: صحيح أن كل فريق ضمن تأهله إلى ربع النهائي، لكن تحقيق الانتصار مهم جداً، ويمنح الفائز دفعة معنوية كبيرة جداً، لذلك سنعمل على الفوز وإسعاد جماهيرنا مع التأكيد بأن المباراة ستكون قوية.

وأكد مدرب العنابي أنه لا ينتظر فريقاً محدداً في ربع النهائي، لأن كل الفرق قوية، حسب قوله، ذاكراً أن البطولة تجمع أندية كبيرة لها وزنها، وأضاف: لست قلقاً من هوية منافسنا في ربع النهائي، الضغط الأكبر يقع على الأندية التي لديها أسماء عالمية وجمهور سيطالبها بالانتصار، أما نحن فليس لدينا ما نخسره في البطولة؛ لذلك يجب علينا الاستمتاع وتحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة، خاصة أننا حددنا هدفنا قبل ضربة البداية بأن البطولة تحضير للدوري الإماراتي الذي نسعى للفوز به.

تأهلوحسمت الصفقات الجديدة موقعة الهلال السعودي مع الوداد الرياضي المغربي، إذ قاد الثنائي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش والبرتغالي روبن نيفيش "الزعيم" للفوز 2-1 أمس في المحالة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليبلغ ربع نهائي بطولة الأندية العربية لكرة القدم رفقة السد القطري الفائز بدوره على الأهلي طرابلس الليبي 1 - 0.

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