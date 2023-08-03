النصر يخسر آخر التجارب الهولندية ويعود غداً إلى دبي

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اختتم فريق النصر معسكره الخارجي في هولندا بعد التجربة الأخيرة أمام فريق توب أوس أحد فرق دوري الدرجة الأولى الهولندي، التي انتهت لصالح الأخير بهدف دون مقابل. ومن المقرر أن تعود بعثة «العميد» غداً إلى دبي لاستئناف تحضيرات الفريق استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين، الذي يدشنه النصر بمواجهة الجزيرة.

وخاض «العميد» 4 مباريات ودية في هولندا ، حيث خسر أولى تجاربه الودية أمام فريق بي إس في آيندهوفن 3-1، وفاز في التجربة الثانية بهدف دون رد على حساب «ودوردريخت» الهولندي، ثم خسر أمام الرياض بهدف دون مقابل قبل أن يخسر التجربة الهولندية الأخيرة أمام «توب أوس».

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