«الشارقة » يلغي «الأجنبي والمقيم» في المراحل السنية

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد مجلس الشارقة الرياضي قرار توجيه أندية إمارة الشارقة التي تشارك في البطولات الرياضية بفئات المراحل السنية ومرحلة الشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم ابتداءً من الموسم الجديد بإلغاء خانات اللاعبين الأجانب والمقيمين والاعتماد على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات، وألزم القرار الأندية بحصر المشاركات للمواطنين وأبناء المواطنات في المباريات التي ينظمها الاتحاد مع منح المقيمين حق ممارسة التمارين والأنشطة فقط في الأندية.

وجاء توجيه مجلس الشارقة الرياضي ليمثل الخطوة الثانية بعد التوجيه بإلغاء قائمة اللاعبين الأجانب في كرة قدم الصالات.

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