«طيران الإمارات» وآرسنال 17 سنة والرحلة مستمرة

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أكدت «طيران الإمارات»، لـ«البيان»، تمديدها رعاية نادي آرسنال الإنجليزي حتى سنة 2028.

وكانت العلاقة بين الجانبين قد بدأت قبل 17 عاماً وتحديداً في سنة 2006، ما يجعل هذه الرعاية الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق.

وعبر السير تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات» في بيان صحفي أصدره نادي آرسنال، عن فخره واعتزازه بالعلاقة التي تجمعهم مع النادي اللندني التي امتدت أكثر من 17 عاماً.

وقال: (لقد احتفلنا بالانتصارات ووقفنا بقوة في مواجهة التحديات، لقد تم بناء شراكتنا على أساس ورؤية مشتركة للتميز والتفاني في إثراء تجارب المشجعين حول العالم).

وأضاف: (يسر «طيران الإمارات» أن تمدد وتعيد تأكيد شراكتنا مع آرسنال، ونتطلع إلى خلق المزيد من اللحظات السحرية، إضافة إلى سعينا الدائم إلى الإلهام وإحداث التأثير الإيجابي في المجتمعات في جميع أنحاء العالم من خلال اللعبة الجميلة).

وبدورها، قالت جولييت سلوت، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في نادي آرسنال: نحن فخورون للغاية بصناعة التاريخ من خلال تمديد شراكتنا مع «طيران الإمارات» حتى سنة 2028، إن طول عمر علاقتنا الخاصة علامة على قيمنا المشتركة الدائمة.

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