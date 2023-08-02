حصرية مشاركة المواطن.. مجلس الشارقة الرياضي يلزم الأندية بقرار جديد

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الشارقة الرياضي قرار توجيه أندية إمارة الشارقة التي تشارك في البطولات الرياضية بفئات المراحل السنية ومرحلة الشباب التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم ابتداء من الموسم 2023/2024 بإلغاء خانات اللاعبين " الأجانب والمقيمين" والاعتماد على اللاعبين " المواطنين وأبناء المواطنات" وبناء على ما أعقب ذلك من التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حيث شرع المجلس في تكوين لجنة عليا بعد التوجيهات وعقدت العديد من الاجتماعات والمداولات وإقامة الملتقى الرياضي الأول في الشارقة وما صدر فيه من توصيات لإنزالها على أرض الواقع ، كما وجه التعميم على الأندية حصرية المشاركات للمواطنين وأبناء المواطنات فقط في المباريات التي ينظمها الإتحاد مع عدم الممانعة لممارسة المقيمين للتمارين والأنشطة في الأندية كممارسين فقط.

وجاء توجيه مجلس الشارقة الرياضي ليمثل الخطوة الثانية بعد التوجيه بإلغاء قائمة اللاعبين الأجانب في كرة قدم الصالات، كما يمثل ترجمة للرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة ونظرته لأبنائه المواطنين وسعيا إلى تفعيل دور المواطنين وأبناء المواطنات في أندية الإمارة حيث وجدت الأندية لممارسة الرياضة لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أولا وممارسة المقيمين للأنشطة الرياضية دون المساس بالحق الأول للمواطنين في أندية إمارة الشارقة لممارسة نشاطاتهم الرياضية.



ويهدف القرار إلى توفير الفرص الفرصة للاعبين المواطنين وأبناء المواطنات في المراحل السنية بأندية الإمارة المختلفة لإبراز إمكانياتهم والاستفادة من تهيئة الأجواء بما يعود بالأثر الإيجابي عليهم و تشجيع الأندية لاستقطاب اللاعبين في فرقها السنية وبما يشكل ترجمة للتوصيات التي تم دراستها بحيث يتم التنسيق التام بين المجلس والأندية لبحث آلية اكتشاف المواهب التي يعززها زيادة أعداد الاعبين المواطنين في المراحل السنية لكرة القدم في الأندية بما يعود بالنفع على الأندية واللاعبين معا ويعكس الرؤية الثاقبة لهذه القرارات سعيا من مجلس الشارقة الرياضي إلى الارتقاء أكثر بكرة القدم على صعيد المراحل السنية التي تمثل المستقبل على مستوى الإمارة وعلى مستوى تقديم المواهب للمنتخبات الوطنية المختلفة.

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