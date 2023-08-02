بعد أسبوع واحد فقط.. أيمن الرمادي يكشف سبب عدم إتمام تعاقده مع نادي الظفرة

المصدر: البيان

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شرح أيمن الرمادي، ملابسات فسخ عقده مع نادي الظفرة، واقتراب عودته إلى تدريب سيراميكا كليوباترا في مصر.

وكان الرمادي قاد سيراميكا كليوباترا بشكلٍ مؤقتٍ في موقعة نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، 22 يوليو الماضي، وبحلول يوم 25 من الشهر ذاته، كان تعاقد الرمادي مع الظفرة، الذي يمتلك خبرةً سابقةً في تدريبه قبل قرابة 15 عامًا.

إلا أن الرمادي لم يكد يكمل أسبوعاً واحداً مع الظفرة الإماراتي حتى فسخ عقده، وقام النادي بتعيين المدرب المواطن عبدالله مسفر خلفاً له.

وفي مداخلةٍ هاتفيةٍ مع برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" الفضائية المصرية، أكد الرمادي بأنه التقى مع مجلس إدارة نادي الظفرة قبل شهرٍ، وانتهى من الاتفاق معهم، دون أن يوقع على العقود.

وأشار الرمادي إلى أن نادي سيراميكا كليوباترا استأذن من الظفرة لتولى تدريبه في نهائي كأس الرابطة المصرية، وقال: "سافرت إلى الإمارات مباشرةً بعد المباراة النهائية، وأبلغت إدارة نادي الظفرة بظروفي التي تجبرني على العودة إلى مصر".

واسترسل بهذا الصدد: "استمريت هناك لمدة أسبوع لتسليم المهمة إلى المدير الفني الجديد، وعكفت على تنفيذ استراتيجية تدريب الفريق ليتسلمها المدرب المقبل".

وشدد الرمادي في ختام تصريحاته على أن العلاقة بينه وبين مسؤولي الظفرة تتسم بالاحترافية الشديدة للغاية.

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